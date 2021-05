Lunedì Look of the Day: pantaloni bianchi!

Il lunedì, nella rubrica Look of the Day di CheDonna, si sceglie e si analizza un capo nello specifico. E cosa avrà attirato la nostra attenzione quest’oggi? Il pantalone bianco. Stili, trend e abbinamenti da ricreare con il pantalone bianco!

Il bianco è il colore della purezza, della luce. È la sintesi di tutti i colori e l’opposto del nero.

Il bianco è tutto questo, ma è anche il colore che nella moda ci fa intendere che è arrivata l’estate!

Non è ancora arrivata del tutto l’estate, ma noi fashion lovers non vediamo l’ora di indossare questo colore, che “veramente” sta bene a tutte!

Oggi, noi di CheDonna, non parleremo del bianco nella moda in generale, ma entreremo nello specifico creando il Look of the Day del lunedì con un capo in particolare: il pantalone.

Vedremo alcuni possibili abbinamenti, ricreeremo degli stili e proporremo dei trend, tutti a partire dall’utilizzo del pantalone bianco.

Siete curiose e volete sapere tutto in fatto di pantalone bianco? E allora non vi farò aspettare un solo secondo in più. Ecco a voi il Look of the Day del lunedì di CheDonna sul pantalone bianco!

Partiamo da un presupposto: il pantalone bianco è adatto a chiunque. Si possono creare outfit con questo capo per tutte le età, esigenze e fisicità.Cambiando, ovviamente, le maglie e gli accessori, lo stesso identico pantalone (bianco) può essere indossato da persone con caratteristiche differenti e rendere sempre il look perfetto!

Ho ritenuto necessario dedicare una giornata intera della nostra rubrica Look of the Day al pantalone bianco perché…ha vita propria. È talmente versatile che necessita di un attenzione particolare!

Entriamo nel vivo della nostra rubrica scegliendo alcuni dei modelli che non dovranno mancare nel tuo armadio:

pantalone skinny : il pantalone aderente è un evergreen, che ci può risolvere qualunque outfit. Ovviamente il pantalone bianco skinny non è da meno. Immaginate, ad esempio un abbinamento chic ma informale, magari per un incontro di lavoro: pantalone skinny bianco, camicia in cotone, magari oversize, mille righe bianche e azzurre verticali, il tutto chiuso da una ballerina flat a punta in un colore nude. Sarete chic, ma alla mano, comode, ma perfette!

: il pantalone aderente è un evergreen, che ci può risolvere qualunque outfit. Ovviamente il non è da meno. Immaginate, ad esempio un abbinamento chic ma informale, magari per un incontro di lavoro: pantalone skinny bianco, camicia in cotone, magari oversize, mille righe bianche e azzurre verticali, il tutto chiuso da una ballerina flat a punta in un colore nude. Sarete chic, ma alla mano, comode, ma perfette! vita alta : il pantalone bianco a vita alta è il must-have della primavera/estate 2021 . Può avere varie forme, l’importante è che sia a vita alta. Indossatelo con una blusa morbida portata dentro al pantalone, magari tono su tono. Chiudete il tutto con una giacca super sgargiante!

: il pantalone bianco a vita alta è il . Può avere varie forme, l’importante è che sia a vita alta. Indossatelo con una blusa morbida portata dentro al pantalone, magari tono su tono. Chiudete il tutto con una giacca super sgargiante! jeans : il denim e il bianco si sposano alla perfezione. Dovete assolutamente acquistare un jeans in color bianco. Potete acquistarlo con taglio dritto, oppure flare, ossia con la gamba larga, oppure a palazzo, quindi largo a partire dalla coscia. Sarà un capo che utilizzerete ogni qual volta avrete difficoltà nell’abbinare dei capi che avete nell’armadio ma che non indossate mai. Il jeans bianco sarà il vostro salvavita fashion .

: il denim e il bianco si sposano alla perfezione. Dovete assolutamente acquistare un jeans in color bianco. Potete acquistarlo con taglio dritto, oppure flare, ossia con la gamba larga, oppure a palazzo, quindi largo a partire dalla coscia. Sarà un capo che utilizzerete ogni qual volta avrete difficoltà nell’abbinare dei capi che avete nell’armadio ma che non indossate mai. . total look monocromatico: seguendo il trend della stagione, non si può decisamente escludere il bianco. Create un look monocromatico in color bianco. Se non sapete quali capi utilizzare, scegliete per esempio un completo giacca blazer e pantalone. Indossate sotto una blusa o canottiera bianca e chiudete il tutto con la vostra sneakers preferita. Se non sapete quale sneakers è più adatta a voi, leggete questo articolo sulle sneakers old school che non puoi non avere! Unico consiglio: quando create un outfit monocromatico bianco, evitate di scegliere un bianco troppo candido, perché potreste avere difficoltà nel riproporlo, in quanto molto vistoso. Cercate delle nuance più calde, come il panna, il bianco sporco, o il burro, nuovo punto di bianco che sta spopolando nelle passerelle d’alta moda. In questo modo sarà più facile creare un look monocromatico bianco!

