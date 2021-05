Serata romantica? I 5 must have makeup e corpo da non dimenticare!

State per vivere una romantica serata importantissima per voi? Ecco tutti i must have makeup e corpo da non dimenticare per essere perfette!

Quando il cuore batte si ha sempre paura di non essere all’altezza della persona amata e in alcune occasioni speciali, quando si sta per vivere una romantica serata le donne, qualsiasi età abbiano, vivranno le ore di preparativi tra montagne di abiti da provare, complessi da superare davanti lo specchio, completini intimi da scegliere e magari anche alla ricerca della scarpa con il tacco giusto!

Ma nell’incontro a stare a stretto contatto saranno i corpi, gli occhi e le labbra per questo abbiamo pensato di consigliarvi i 5 must have makeup e corpo da non dimenticare assolutamente prima di una meravigliosa serata romantica.

Serata romantica: i must have per il corpo

State per vivere una romantica serata con la persona che vi ha colpito il cuore e vi fa sentire le farfalle nello stomaco? Essere perfette da ogni punto di vista sarà essenziale e quindi abbiamo pensato di elencarvi 3 consigli per il corpo che non potranno assolutamente essere sottovalutati:

1- La depilazione

La depilazione dovrà essere impeccabile, dalla zona superiore del labbro fino alle caviglie. Potrete scegliere se affidare la pratica ad un professionista, magari scegliendo la ceretta come metodo di epilazione, o il fai da te. In questo caso che sia epilatore elettrico, ceretta a freddo o rasoio, a fare la differenza sarà lo specchio! Davanti allo specchio si potrà controllare di aver depilato perfettamente le gambe nella zona posteriore o anche la ‘zona bikini’!

2- La crema corpo profumata

La crema corpo profumata sarà davvero un prodotto che non dovrà mai mancare e dovrà essere applicata dal collo fino ai piedi con un massaggio dolce e delicato appena dopo la doccia e prima di vestirsi. In questo modo la fragranza, magari del nostro profumo preferito, resterà sulla pelle per molte ore.

->>LEGGI ANCHE: Tutti lo stanno utilizzando per avere un corpo perfetto! Eccezionale rimedio naturale

3- La pedicure

I piedi dovranno essere in perfette condizioni, morbidi, esfoliati e con le unghie laccate in modo impeccabile. Sottoporli ad una pedicure professionale sarà la scelta giusta!

Serata romantica: i must have per il makeup

Anche il makeup sarà protagonista come gli sguardi, di una serata speciale all’insegna dell’amore per questo dovrà essere e restare impeccabile per tutto l’incontro! Ecco i due must have che non dovrebbero assolutamente mancare!

4- Mascara waterproof

Lo sguardo risulterà magnetico anche soltanto con l’applicazione di un mascara molto performante ma la formulazione di questo prodotto dovrà essere assolutamente resistente all’acqua e soprattutto al sudore per scongiurare l’effetto panda alla fine della serata.

5 – Tinta labbra

La tinta labbra sarà un ‘must’ che regalerà un sorriso frizzante, voluttuoso e sensuale. Si dovrebbe preferire questa formulazione al rossetto classico, proprio perché resisterà a baci appassionati per tutta la serata.

Con la stessa tinta labbra, si potranno tamponare delicatamente e con pochissimo prodotto anche le gote a cui regalerà un colorito sano per diverse ore.