Barbara D’Urso al settimo cielo: il risultato che nessuno si aspettava

Barbara d’Urso ha annunciato al suo fedele pubblico di aver raggiunto un altro grande risultato. Risultato che nessuno si aspettava!

Barbara d’Urso è arrivata quasi al termine di questa stagione televisiva, ma le sorprese e le soddisfazioni non sembrano terminare qui. Nelle scorse ore la bella conduttrice partenopea, attraverso i suoi account social, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori, ringraziandoli per il supporto che le hanno fornito, di aver raggiunto un altro importante traguardo.

Nonostante la giornata di ieri offrisse un palinsesto bello ricco, i telespettatori hanno preferito tenersi compagnia attraverso la messa in onda di Domenica Live, permettendole di totalizzare ottimi ascolti. Ascolti che non l’hanno mai abbandonata nonostante il contenitore che la ospite sia davvero ricco di pubblicità.

Barbara d’Urso ha raggiunto un importante risultato. Risultato totalmente inaspettato, in quanto in molti erano convinti che il suo ritorno alla domenica pomeriggio potesse rivelarsi essere un fiasco visto i punteggi record totalizzata da Mara Venier con la sua Domenica In, da sempre in onda sul primo canale pubblico.

Domenica Live, Barbara d’Urso esulta per gli ascolti: “Un grande risultato”

Barbara d’Urso non ha appena ha avuto modo di poter guardare e analizzare i dati e gli ascolti totalizzati ieri, non ha potuto fare a meno di ringraziare il suo fedele pubblico che da anni ormai le permettere di poter portare a casa importanti risultati.

“Buongiorno!! E anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live con picchi superiori al 16% di share e di oltre 2 milioni 300 mila spettatori iniziando alle 14.37 al 9% di share!!” ha esordito la bella conduttrice partenopea sui suoi profili social. Profili su cui di recente ha scelto di pubblicare una foto che ha spezzato il cuore dei fan. “Col Giro d’Italia e gli altri eventi sportivi e con tutta la nostra amata pubblicità!” ha fatto notare la d’Urso, fiera del risultato che lei e il suo staff sono riusciti a raggiungere. “Grazie grazie grazie per esserci sempre anche in questo allungamento di fine stagione!!” ha poi concluso, ringraziando tutti coloro che le hanno permesso di poter arrivare a simili risultati verso la fine della stagione televisiva nostrana.

Col Giro d’Italia e gli altri eventi sportivi e con tutta la nostra amata pubblicità! Grazie grazie grazie per esserci sempre anche in questo allungamento di fine stagione!! ❤️❤️❤️❤️ #domenicalive #tvcommerciale #pocaspesagranderesa — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 17, 2021

Barbara d’Urso è pronta a concludere questa stagione televisiva nel migliore dei modi. In quanto tutti i suoi programmi sembrerebbero essere stati riconfermati per la prossima stagione televisiva. Decisamente un ottimo risultato.