Barbara D’Urso pubblica una foto che spezza il cuore e spiazza tutti

Barbara d’Urso ha pubblicato una foto che ha lasciato il suo fedele pubblico senza parole perché nasconde tanto dolore.

Barbara d’Urso tutti i giorni tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo, aggiornandolo sulle maggiori notizie di attualità e intrattenendolo con alcuni episodi riguardanti la cronaca rosa. La bella conduttrice partenopea, però, nonostante sia in onda tutti i giorni, tende a parlare molto poco della sua vita privata.

Sui suoi profili socia ogni tanto si sbilancia un po’ di più, condividendo alcuni scatti che riguardano il suo passato e lasciando qualche piccolo pensiero che viene sempre apprezzato dai suoi fedeli sostenitori che ieri sono rimasti senza parole per l’ultimo scatto pubblicato da lei in cui traspare, in pochissime parole che ha scelto di ricondividere da sua sorella Daniela d’Urso, tutto il dolore che ha provato in queste ore.

Che cosa è successo? Come tutti sapranno, ieri è stata la giornata dedicata alla festa della mamma e Barbara non ha più sua madre nella sua vita da quando era poco più di una bambina. E’ stato impossibile per lei non pensare alla sua assenza in questi giorni e a tutto il dolore provato durante il corso di questi anni.

Barbara d’Urso ha pubblicato una foto che spezza il cuore, lasciando di stucco tutto il suo fedele pubblico.

Barbara d’Urso ricorda la scomparsa di sua mamma: amaro retroscena

Barbara d’Urso, nonostante in video appaia sempre sorridente, pronta a ringraziare i telespettatori che hanno scelto di seguirla durante il corso delle 4 ore di diretta di Domenica Live, ieri non ha potuto fare a meno di pensare alla scomparsa di sua madre, scegliendo di condividere nelle Instagram Stories una fotografia pubblicata da sua sorella Daniela, che immortala la loro mamma più bella che mai.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso senza pace saluta il pubblico: Mediaset ha preso la sua decisione

“Cara mamma, è stata una nottataccia” ha scritto Daniela, la sorella di Barbara d’Urso. “Piena di pensieri e di lacrime” ha poi aggiunto. Parole forti, ricche purtroppo di dolore, che la bella bella conduttrice partenopea ha scelto di voler condividere anche sul suo profilo Instagram, facendo in modo che anche i suoi fedeli sostenitori potessero vedere l’omaggio che sua sorella ha voluto fare alla loro mamma, che purtroppo è volata in cielo quando erano delle bambine.

Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milioni 200 mila spettatori sempre prendendo la linea al 9% e con tutta la nostra amata pubblicità! #pocaspesagranderesa ❤️ pic.twitter.com/kSf3P6pXsc — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 10, 2021

Barbara d’Urso, nonostante il dolore provato in queste ore, sicuramente oggi andrà in onda con il sorriso, pronta a carica più che mai per il suo fedele pubblico.