Francesco Zangrillo fidanzato con Barbara D’Urso? La conduttrice svela tutto in diretta

Francesco Zangrillo e Barbara d’Urso sono fidanzati? Lei ha deciso di rompere il silenzio e svelare tutto a Pomeriggio 5.

Nelle scorse ore non si è fatto altro che parlare del presunto flirt che vedrebbe Francesco Zangrillo e Barbara d’Urso. Il settimanale Oggi, infatti, ha pubblicati alcuni scatti rubati che ritraggono i due insieme. Certo, bisogna specificare che nelle foto non si vede alcun atteggiamento intimo o scambio di tenerezze tra loro, ma tutti hanno subito ipotizzano che l’imprenditore potesse essere il fidanzato segreto della bella conduttrice partenopea.

Ovviamente il gossip che la riguardo l’ha raggiunta in prima persona e Barbara, durante la diretta di Pomeriggio Cinque , ha deciso di vuotare il sacco commentando quanto nelle scorse ore si suppone in merito alla sua vita sentimentale. Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sono una coppia sono una coppia oppure no? Ecco che cosa ha dichiarato in tal proposito la conduttrice.

Barbara d’Urso smentisce la relazione con Francesco Zangrillo: “Sono single”

Barbara d’Urso ci ha tenuto a precisare, pur senza fare nomi, che almeno per il momento non c’è nessun uomo, se non i suoi due figli di cui è follemente innamorata, nella sua vita e che spesso, come in questo caso, circolerebbero notizie false sul suo conto. La conduttrice di Pomeriggio 5, approfittando che la sua ospite Vladimir Luxuria smentisse un presunto flirt sul suo conto, ha colto la palla in balzo e ha commentato le foto con Francesco Zangrillo.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso pubblica una foto che spezza il cuore e spiazza tutti

“Dici che è una notizia falsa come quelle che dicono su di me?” ha esordito la bella conduttrice partenopea, cogliendo al volo la palla. “Siamo una banda di single!” ha poi concluso facendo riferimento agli ospiti presenti in studio.

Insomma Barbara d’Urso è single. Nonostante la bella conduttrice di Pomeriggio 5 nutre la speranza di poter incontrare l’uomo che le faccia battere il cuore, precisa che al momento non si sta frequentando con nessuno ma qualora dovesse mai incontrare questo ipotetico uomo sarà lei stessa a parlarne in prima persona senza farsi beccare dai paparazzi. Anche se in molti sostengono che lei abbia una vita sentimentale molto attiva ma che voglia tenerla nascosta agli occhi indiscreti dei media. Sarà realmente così o queste sono soltanto ipotesi?

Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milioni 200 mila spettatori sempre prendendo la linea al 9% e con tutta la nostra amata pubblicità! #pocaspesagranderesa ❤️ pic.twitter.com/kSf3P6pXsc — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 10, 2021

Nessuna relazione, dunque, con Francesco Zangrillo. Barbara, come al solito, ha occhi soltanto per il suo fedele pubblico che quotidianamente la segue con il suo Pomeriggio Cinque. Dopo di tutto: “il suo cuore è vostro“.