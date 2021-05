TG Pettegola 17 maggio: Giulia Salemi contro l’Isola dei Famosi

Il TG Pettegola non poteva non focalizzare l’attenzione sulle recenti dichiarazioni di Giulia Salemi sull’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Il TG Pettegola è pronto anche durante questo inizio settimana a tenerti sempre aggiornata sulle maggiori notizie relative al mondo della cronaca rosa, in particolar modo legati al gossip e allo spettacolo. Protagonista indiscussa di oggi è Giulia Salemi, che durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi si è schierata contro la produzione a causa del sistema di televoto adottato durante le ultime puntate. Siete d’accordo con il suo pensiero?

Gossip e Spettacolo: la top 5 della news del TG Pettegola

Oltre a Giulia Salemi, era impossibile non parlare di un’altra Giulia. Stiamo parlando di Giulia Stabile, la vincitrice di Amici 20. Dopo la sua vittoria al talent show di Maria De Filippi è spuntata una foto riguardante il suo passato. Lo scatto ha emozionato tutto il pubblico del piccolo schermo perché la ritrae al fianco di un noto personaggio televisivo ormai scomparso.

LEGGI ANCHE –> Sangiovanni raccomandato? Bufera sul web, Madame risponde e lo difende così

Come ogni spazio dedicato al gossip che si rispetti, una posizione nelle news di oggi non poteva non essere dedicata alla coppia, ormai scoppiata, formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Avete mai compreso il motivo per cui i due hanno scelto di dirsi addio? A svelarcelo ci pensa la nostra Francesca Testa. Si prosegue con un’altra amatissima coppia, quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. Avete visto la loro nuova casa? Il suo valore è da far letteralmente girare la testa.

Ultima, ma non per importanza, c’è una notizia che vede al centro della polemica Gianni Sperti. L’opinionista è stato accusato da un’ex protagonista del Trono Over di bullizzare i partecipanti del programma. Almeno per il momento il collega di Tina Cipollari ha preferito non replicare di fronte alle accuse che lo vedono protagonista.

La decisione di Aldo, la delusione di Gemma e le esterne di Giacomo… Per rivedere la puntata di oggi di #UominieDonne, cliccate QUI 😎 https://t.co/RCel7z4LZE — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 14, 2021

Il TG Pettegola è l’unico telegiornale che ti tiene sempre aggiornata sul mondo del gossip e della tv.