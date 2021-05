Per quanto possa sembrare strano, a volte nella vita può servire apparire più vecchie. I motivi sono i più svariati e le soluzioni sono poche ma efficaci. Vediamo alcuni semplici trucchi da seguire nell’abbigliamento per dimostrare qualche primavera in più.

Vi capiterà di avere l’esigenza di apparire più adulte se siete oggettivamente giovani e volete “fare colpo” su un ragazzo più grande oppure se volete essere prese più sul serio in un colloquio di lavoro o proprio in ufficio (triste come situazione ma capita fin troppe volte) o se frequentate persone più mature e volete “omologarvi” a loro per far parte del gruppo. Quindi, di seguito, non troverete un elenco per sembrare maggiorenni e poter ingannare la legge ma solo ed esclusivamente alcune pratiche dritte per sembrare più agée di quanto siate già.

I trucchi per sembrare più grandi

Vestirsi di nero, grigio scuro e marrone conferisce immediatamente un aspetto più adulto. Se si sceglie un tailleur in uno di questi colori allora il risultato è garantito. Il completo composto da giacca doppiopetto e pantalone a vita alta stretto alla caviglia di Le Style de Paris costa solo 36,90 euro ed è disponibile anche in bianco – che però non va bene per il nostro obiettivo odierno. Il tailleur è un capo intramontabile nel guardaroba ed il taglio creato da questo brand è classico ma al contempo moderno, ecco perché è la scelta ideale.

Puntare su tutto ciò che è oversize fa al caso nostro. Un secco no quindi a top, shorts, mini abiti o vestiti stretti. Se si opta per un abito, quello in porpora, con lunghezza al ginocchio, di Biancoghiaccio (59 euro) da un aspetto austero ed elegante, un po’ da “suocera di classe” al pranzo della domenica. Un sì deciso anche a maglioni xxl, pantaloni larghi – a palazzo e trench basici.

Per la scelta dello spolverino, o di un trench, guardate quelli in stile anni Ottanta, in quel decennio sembravano tutte molto più vecchie, fateci caso. Massimo Dutti propone a 149 euro un modello beige in viscosa e lino con bottoni tartarugati e cintura in tinta. La forma morbida è ben lontana dal sottolineare eventuali curve quindi è perfetto. Da evitare i colori di tendenza in questa primavera come quelli pastello, ed anche tagli più corti o strech devono restare in vetrina.

Le scarpe con il tacco vanno sempre scelte in colori scuri e forme super classiche. Le décolleté Steve Madden sono state realizzate anche da Giorgio Armani e da altre firme prestigiose. Sono ottime per una donna chic o per chi vuole darsi un tono signorile. Per completare l’outfit consiglio un abito fantasia a pois o, ancora meglio, a fiori e, ricordate, più grandi sono – in questo caso – meglio è.

Nonostante le mie solite raccomandazioni, qui vale tutto, o quasi. Procedete con accessori vintage e particolarmente vistosi (evitando di essere “tamarre” oltre la soglia del consentito).

Ovviamente un trucco pesante aiuterà nel farvi dimostrare un po’ di anni in più ma questo si sa già. Per sembrare più “vecchie” quindi basta poco, peccato non sia altrettanto facile il contrario.

Silvia Zanchi

