Ti sveliamo le 5 prove che dimostrano che NON siete fatti l’uno per l’altra

Una relazione necessita di impegno per far funzionare le cose ma a volte bisogna arrendersi all’evidenza che non siamo fatti l’uno per l’altra.

Avere una relazione d’amore con un altra persona significa mettere in conto di non navigare in un fiume lungo e tranquillo, un rapporto è fatto di alti e bassi, ci vuole impegno come in tutti gli altri ambiti di successo della nostra vita, per far funzionare le cose. Quando nonostante l’impegno, le cose non vanno, non è perché non ci impegniamo abbastanza ma semplicemente perché potremmo essere incompatibili. Solitamente 5 cose confermano che non è il caso di proseguire.

Non siete fatti l’uno per l’altra se tra voi accade questo

I litigi si susseguono e non ti fanno stare bene, nonostante ciò il tuo cuore batte per lui e non riesci a capire se si tratta di un momento che si può superare o se semplicemente se il fatto che vi ritrovate sempre allo stesso punto dipende dal fatto che siete totalmente incompatibili.

Non è colpa di nessuno ma in certi casi l’amore non vince su tutto, il rapporto appassionato e travolgente diventa una forzatura che nel tempo ci uccide. L’amore diventa una gabbia dalla quale si desidera solo fuggire se siete incompatibili.

Scopri i segni che ti provano chiaramente che il partner non è la tua metà perfetta ma la persona sbagliata che ti ostini a tenere accanto:

1. Non condividete gli stessi valori

Non dobbiamo essere uguali ma andare nella stessa direzione e a tal fine alcuni valori non sono semplicemente negoziabili. Optare per una famiglia, dei figli, sposarsi devono essere valori condivisi altrimenti produrrebbero una vita di frustrazione a chi rinuncia forzatamente a quello che desidera, perchè per amore si può decidere di rinunciare a tutto ma non è facile.

Valori radicalmente diversi, dovrebbe aprirvi gli occhi sul vostro rapporto.

2. Ti senti data per scontato

Non chiede mai la tua opinione ma pretende che tu non lo escluda in merito a nulla, o si fa quello che vuole lui o si litiga. Tieni un atteggiamento sottomesso e non apprezza neanche questo. Forse nella sua testa i ruoli sono chiari: l’uomo decide e la donna si adatta.

Chiaramente se quella donna sei tu sappi che non vivrai una relazione sana ed equilibrata e questo non ti renderà felice.

3. Ti manca di rispetto

Questa è il peggior errore commesso dalle coppie. La rabbia, il risentimento ci guidano vero la maleducazione e l’uso di parole e gesti offensivi, ovvio che in una coppia questo non è un comportamento tollerabile.

Quando queste mancanze di rispetto si ripetono e non si interviene per modificare le cose, nella coppia si crea una distanza frustrante.

4. Si aspetta che tu si sempre a disposizione

Il partner pretende molto da te e raramente dà. Gli è tutto dovuto, tu sei quella che deve semplificargli il lavoro e la vita, lui non pensa minimamente a ricambiarti.

Questo è un grande segno di incompatibilità che non dovresti sottovalutare. Pretende che tu gli dedichi tutto il tuo tempo ma quando gli chiedi qualcosa tu lui risponde che non ha tempo.

Se anche a letto è altrettanto egoista e non si impegna a soddisfarvi ma pensa solo al suo interesse, la conclusione è palese.

5.Vuole essere il centro delle tue attenzioni ma lui per te non c’è

Ci sono uomini che stanno sempre male o hanno sempre dei problemi, loro non fanno nulla per risolverli ma pretendono che tu ti occupi costantemente di loro. Guai a non chiedergli come si sente, cosa vuole fare, di che umore è… mai una volta che lui ha un pensiero per te.

Nella sua mente, tu dovresti essere materna con lui. Solitamente i genitori fanno di tutto per i figli senza chiedere niente in cambio. Il problema è che non sei sua madre e di conseguenza questa pretesa è assurda, in amore il partner vuole qualcosa in cambio e vuole che qualcuno si preoccupi per lui. Questa sarebbe una relazione equilibrata, avere il piacere di dare il massimo all’altro per amore e perché si tiene a cuore la felicità dell’altro e sentirsi del tutto ricambiati.