Sabato Look of the Day: Martina Ravotti!

Il sabato noi di CheDonna lo trascorriamo a studiare alcuni dei look delle influencer più seguite del momento. Per il Look of the Day di oggi analizzeremo l’outfit di Martina Ravotti e lo riproporremo completamente con i capi di…Zara!

È arrivato il sabato e noi siamo pronte a sfoggiare i nostri look più cool per il pranzo fuori o l’aperitivo con le amiche. Ma il fatto è che…non abbiamo idee e il nostro armadio ci sembra un buco nero.

E io quante volte ve lo devo ripetere? Ci siamo noi di CheDonna ad aiutarvi in ogni momento o situazione della giornata, dal look più casual a quello più formale.

Nello specifico, oggi studieremo un look indossato da un influencer italiana giovanissima e super seguita che conta più di 400 mila follower, ossia Martina Ravotti.

Non solo studieremo il look sulla base di stile, tendenze e abbinamento, ma proveremo a riproporlo…con tutti i capi di Zara. Così se avete voglia di fare un po’ di shopping avrete il lavoro semplificato: vi basterà andare nel vostro negozio Zara più vicino, oppure acquistare tutto online, senza dover girare all’infinito per i centri commerciali.

Inoltre, sono sicura, che analizzando minuziosamente questo outfit troveremo dei trend di cui abbiamo parlato negli ultimi Look of the Day.

Allora, siamo pronte? Ecco il Look of the Day del sabato dedicato all’influencer Martina Ravotti!

Andiamo dritto al sodo e vediamo cosa indossa.

Martina Ravotti indossa una giacca blazer bianca doppio petto di Zara della stagione scorsa, portata chiusa a mo’ di mino abito. Come scarpa indossa un sandalo gladiator nero di Quanticlo legato alto in caviglia e poi porta una mini pochette arancione di Jacquemus.

Se siete state attente, e so che voi amanti del fashion lo siete state, la giovane influencer indossa alcuni dei capi che abbiamo già trattato nei nostri Look of the Day. Abbiamo parlato dell’arancione come colore moda, se non lo avete letto vi lascio qui il link. Abbiamo fatto un Look of the Day interamente sui sandali gladiator, anche questo se ve lo siete perso vi lascio il link per leggerlo. Inoltre indossa la giacca blazer chiusa a mo’ di vestito che è uno dei trend in assoluto per questa primavera/estate 2021.

Quindi, Martina in un solo outfit è riuscita ad indossare non uno, ma ben 3 trend della stagione, legarli insieme in maniera semplice ma efficace, e soprattutto ha creato un look perfetto per la sua corporatura minuta, in quanto il bianco le da risalto al viso e al colore castano dei capelli, e la lunghezza della giacca, insieme al sandalo gladiator, o alla schiava, otticamente dona lunghezza alle gambe, facendole sembrare più snelle e slanciate. Questo si che è un esempio di come saper utilizzare le mode per valorizzare la propria fisicità. Brava Ravotti!

In ambito di stile, questo outfit potremmo definirlo casual chic, in quanto è adatto per un aperitivo informale, per una cena romantica, e per un dopo cena o addirittura una serata in disco all’aperto (per quando potremmo tornare a ballare!).

Ed ora il pezzo forte di questa guida di stile. Vi avevo promesso una selezione di capi, tutti di Zara, per poter ricreare facilmente questo look, ed eccola qui!

giacca blazer bianca : la giacca che ho selezionato per voi è una giacca strutturata, taglio blazer, con bottoni in oro doppio petto, abbastanza lunga che si può indossare come mini abito. Questa giacca è quasi identica a quella che indossa Martina Ravotti nel suo outfit proprio perché anche quella è di Zara, ma della stagione passata. Quindi il famoso brand leader di Indetex ha riproposto lo stesso articolo, con alcune piccole modifiche, come ad esempio i bottoni in oro. Se non vi sentite a vostro agio con un abito così corto, indossate sotto uno shorts nero modello ciclista. Sarete trendy ma anche comode e a vostro agio. Prezzo della giacca: €59,95.

: la giacca che ho selezionato per voi è una giacca strutturata, taglio blazer, con bottoni in oro doppio petto, abbastanza lunga che si può indossare come mini abito. Questa giacca è quasi identica a quella che indossa Martina Ravotti nel suo outfit proprio perché anche quella è di Zara, ma della stagione passata. Quindi il famoso brand leader di Indetex ha riproposto lo stesso articolo, con alcune piccole modifiche, come ad esempio i bottoni in oro. Se non vi sentite a vostro agio con un abito così corto, indossate sotto uno shorts nero modello ciclista. Sarete trendy ma anche comode e a vostro agio. sandali gladiato r: ho selezionato per voi un modello di sandali alla schiava molto simile a quello del look da noi oggi studiato, poiché i lacci non sono molto lunghi, quindi potete allacciare la scarpa comodamente solo in caviglia. In più, assomiglia molto a quello portato da Martina Ravotti a causa del tacco: fino, basso e con una forma leggermente a virgola! Prezzo della scarpa: € 39,95.

r: ho selezionato per voi un modello di sandali alla schiava molto simile a quello del look da noi oggi studiato, poiché i lacci non sono molto lunghi, quindi potete allacciare la scarpa comodamente solo in caviglia. In più, assomiglia molto a quello portato da Martina Ravotti a causa del tacco: fino, basso e con una forma leggermente a virgola! pochette lilla: la pochette che indossa la nostra giovane influencer è, come abbiamo già detto, di Jacquemus, e ha un costo di €525,00. Dato che a noi piace essere alla moda ma senza dover ricorrere ai ripari a fine mese poiché abbiamo terminato il nostro stipendio, io vi ho trovato la soluzione. Zara propone una pochette rigida, con una forma molto simile a quella prima citata, soprattutto nel manico, ma invece che arancione, lilla. Dopotutto, il lilla è uno dei colori moda del 2021. Prezzo: € 19,95.

Ecco qui la selezione per voi dei capi di Zara per ricreare interamente il look di Martina Ravotti. La cosa però da mantenere a mente è che quando osserviamo un outfit indossato dalle nostre influencer preferite, non dobbiamo “copiarlo” dalla testa ai piedi, ma dobbiamo provare a studiarlo, capire il perché funzioni molto bene, e ricrearne uno nostro, emulandolo, non copiandolo.

Anche per oggi il Look of the day di CheDonna volge al termine. Noi ci incontreremo qui, stessa piattaforma e stessa ora per parlare di… moda mare ! Siete curiose?

Nel frattempo, create i vostri outfit, emulando e non copiando. Perché solo così…sarete uniche!

Emanuela Cappelli