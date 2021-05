“Gianni Sperti bullizza i partecipanti di Uomini e Donne”: dure parole dell’ex dama

Gianni Sperti è protagonista di dure accuse ricevute da un’ex protagonista di Uomini e Donne: tra loro c’è stato un acceso botta e risposta.

Gianni Sperti è uno degli storici opinionisti di Uomini e Donne. Per questo motivo, com’è giusto e comprensibile che sia, il pubblico della rete è curioso di sapere che cosa pensa di quello che accade anche al di fuori del programma con i protagonisti, o ex, del dating show di Maria De Filippi. In particolar modo nelle scorse ore non si è fatto altro che parlare di una diretta social fatta da Veronica Ursida, Aurora Tropea, Maria Tona e Anna Tedesco in cui si scagliavano contro la dama Roberta Di Padua, accusandola di aver quasi assalito dietro le quinte una di loro.

Dell’episodio se n’è parlato, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, anche in studio, ma sui social ha avuto un clamore tutto diverso. Tant’è che Roberta sul suo profilo Instagram ha annunciato di aver agito per vie legali. Dopo queste sue dichiarazioni, il pubblico è curioso di sapere che cosa ne pensa Gianni Sperti delle dichiarazioni delle ex protagoniste del programma e dopo diverse segnalazioni la sua risposta non è tardata ad arrivare. Risposta che ha segnato un acceso botta e risposta con Anna Tedesco di Uomini e Donne.

Anna Tedesco stronca Gianni Sperti: il botta e risposta dopo Uomini e Donne

Gianni Sperti, senza troppi giri di parole, ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori che non ha alcuna intenzione di vedere il video in questione. In quanto non proverebbe alcuna stima nei confronti delle 4 donne che vede protagoniste: “Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura” ha esordito lo storico opinionista, che di recente ha confermato la presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne. “Potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie” ha concluso secco.

Dopo le sue dichiarazioni, non sono di certo mancate le repliche. A rispondere, infatti, è stata una delle dirette interessate, Anna Tedesco, che non le ha di certo mandate a dire, lanciando forti accuse nei confronti dell’opinionista. Ecco che cosa ha dichiarato sui suoi profili social: “Lui non stima a prescindere le donne. Anni che bullizza i partecipanti della trasmissione e l’abbiamo visto tutti”.

Parole forti quelle dell’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Parole a cui l’opinionista, almeno per il momento, ha deciso di non replicare.

La decisione di Aldo, la delusione di Gemma e le esterne di Giacomo… Per rivedere la puntata di oggi di #UominieDonne, cliccate QUI 😎 https://t.co/RCel7z4LZE — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 14, 2021

Anna Tedesco ha accusato Gianni Sperti di non provare stima nei confronti delle donne e di bullizzare i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Parole forti che, è impossibile negare, hanno ricevuto un certo consenso da parte dei telespettatori. Anche se una buona parte di loro ha prontamente difeso l’opinionista, affermando che si limita semplicemente a commentare quanto accade negli studi di Uomini e Donne.