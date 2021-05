Giulia Salemi, durante il corso della diretta, ha stroncato il regolamento dell’Isola dei Famosi. Il motivo ha spiazzato il pubblico.

Giulia Salemi, pur non essendo tra gli ospiti della puntata andata in onda ieri sera, non ha di certo mancato nel commentare il nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi. Tra i concorrenti, come i telespettatori più attenti sapranno bene, c’è sua madre: Fariba Tehrani e per questo motivo non poteva di certo astenersi ed insieme agli utenti della rete ha rivelato che cosa ne pensa dei momenti più salienti della puntata.

Purtroppo però non sono di certo tutte rose e fiori. In quanto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, a malincuore, ha voluto far notare che quello che accade con il televoto, secondo il suo parere, non è molto sensato. Il motivo? Solitamente nei reality show, quando avviene una nomination, è il concorrente meno votato ad abbandonare il programma, se la domanda iniziale era quella di votare il proprio favorite. Invece, se viene chiesto chi eliminare, è il concorrente più votato ad abbandonare il programma.

Nelle ultime puntate dell’Isola, invece, è stato adottato un sistema un po’ diverso. Al pubblico da casa viene chiesto di votare il proprio preferito. Questo, poi, dovrà scegliere chi tra i concorrenti rimasti dovrà abbandonare il gioco.

Giulia Salemi ha criticato l’Isola dei Famosi, giudicando insensato questo sistema, visto che così la preferenza del pubblico non diviene fondamentale per l’eliminazione settimanale.

Isola dei Famosi, Giulia Salemi critica il regolamento: “Salvate questo tweet”

Giulia Salemi è molto apprezzata dai suoi fedeli sostenitori proprio perché a differenza di molti suoi colleghi non ha mai peli sulla lingua e dice sempre ciò che pensa anche al costo di poter risultare scomoda, visto che nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 compare sua madre Fariba Tehrani.

Nonostante ciò, com’è giusto che sia, ha rivelato che cosa ne pensa del sistema adottato dalla produzione per scegliere chi mandare a casa.

“Momento “critica” #isola” ha esordito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli su Twiiter, tra l’altro lui di recente ha rivelato che cosa succede quando lei non c’è. “Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?” si è chiesta Giulia Salemi. “Salvate questo tweet per memoria futura 😉” ha poi concluso la modella.

Momento “critica” #isola

Cosa fate votare fare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?

Salvate questo tweet per memoria futura 😉 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 14, 2021

Giulia Salemi su Twitter non le ha di certo mandate a dire, trovando insensato chiedere al pubblico di votare se è poi un altro concorrente a scegliere chi proseguirà o meno la sua avventura all’interno del reality show di canale 5.