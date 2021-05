Buongiorno a tutti, oggi parleremo di una stagione a me molto cara poiché ne faccio parte anche io. 😊 I toni dell’Estate ricordano le sfumature del cielo e del mare. I colori di questa stagione saranno quindi freddi, chiari e smorzati. 🐚🐬🌊 Le persone Estate richiamano ad un’immagine cristallina, solitamente hanno capelli che vanno dal biondo chiaro al castano medio e hanno nella maggior parte dei casi occhi azzurri o verdi.

Esistono 4 sottocategorie di estate: Chiara, Fredda (Assoluta) , Soft Chiara e Soft Profonda





Estate chiara



Questa categoria è caratterizzata da colori chiari e vivaci, solitamente le persone che appartengono a questa categoria hanno capelli che vanno dal biondo chiaro al castano chiaro e occhi dai toni azzurri o verdi vivaci. Hanno una bellezza luminosa e frizzantina che ricorda l’acqua cristallina del mare e i petali rosa di una peonia.

Caratteristica principale: chiarezza

Temperatura: neutro-fredda

Profondità: molto bassa

Croma: medio-alto

Contrasto: basso



Questa categoria è particolarmente valorizzata da colori chiari, neutro-freddi e vivaci come il rosa barbie, il rosso anguria, il giallo chiaro ma nella sua versione fredda (non fluo o caldo!), l’azzurro cielo, il verde acqua (non caldo ma freddo), il blu chiaro acceso, il color lavanda, il bianco spento e il grigio chiaro. I colori pastello vivaci sono i migliori per lei perché rispettano il suo aspetto etereo.

I colori peggiori per questa categoria poiché rischiano di ‘mortificare’ un viso così luminoso ed etereo sono quelli cupi come il nero, il blu scuro, il rosso scuro e il marrone o quelli troppo spenti come il grigio e il verde militare o i colori a temperatura calda come il rosso aranciato e il color ocra.



Estate Assoluta



L’Estate Assoluta è caratterizzata dalla mancanza di calore nel viso infatti la temperatura sarà completamente fredda. I tratti delle persone appartenenti a questa categoria trasmettono qualcosa di regale e pulito, solitamente i capelli saranno castani chiari o medi con occhi azzurri o verdi chiari.

Caratteristica principale: freddezza

Temperatura: fredda

Profondità: medio-bassa

Croma: medio

Contrasto: medio

I colori che valorizzano di più questa categoria sono quelli freddi, medi (cioè ne chiari ne scuri) e a croma medio (cioè ne spenti ne accesi) come il rosa ciclamino, il rosso lampone chiaro, il rosa freddo, il verde smeraldo chiaro, il celeste, l’azzurro cielo, il viola medio, il grigio medio e il bianco spento (poiché il bianco classico rischierebbe di sovrastarla eccessivamente).

I colori peggiori per questa categoria sono quelli a temperatura calda come il marrone terracotta, il rosso aranciato, il giallo e l’arancione oppure quelli troppo cupi come il nero, il grigio scuro e il marrone scuro.