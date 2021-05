Fuori da Uomini e Donne, l’ex dama vuota il sacco: “La redazione non mi ha più invitata”

Una ex dama di Uomini e Donne ha vuotato il sacco, rivelando che la redazione non le ha permesso di tornare in studio. Ecco perché.

Manca poco, ormai, e Uomini e Donne giungerà al termine di quest’edizione. Non mancano però i colpi di scena, quelli sono serviti regolarmente ogni giorno. Nelle scorse ore, infatti, non si fa altro che parlare di alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Sabina Ricci, ex dama del Trono Over, ai microfoni Fralof per PiùDonna.

L’ex protagonista del Trono Over, non è di certo un mistero, ha da poco concluso la sua relazione con il cavaliere Claudio. Sabina ha spiegato che i motivi che l’hanno spinta a chiudere la loro storia d’amore sono state la poca sincerità e correttezza da parte di lui. In quanto, oltre a frequentare lei, avrebbe avuto una relazione in contemporanea con un’altra donna. La Ricci aveva chiesto, dopo un’intervista rilasciata dal suo ex, di poter tornare in studio. In modo tale da spiegare al pubblico del piccolo schermo come sarebbero realmente andate le cose.

Sabina Ricci voleva tornare a Uomini e Donne, ma la redazione del programma le avrebbe risposto che la sua richiesta non potesse essere assecondata.

Sabina Ricci, che ha colpito tutti per la sua storia, ci ha tenuto a precisare, durante il corso dell’intervista, che lei sarebbe voluta tornare a Uomini e Donne soltanto pe raccontare la sua versione della storia e non per far parte ancora una volta del parterre delle dame.

“Mi hanno detto che non era possibile” ha spiegato Sabina Ricci dopo Uomini e Donne. “Avevo chiesto 5 minuti per spiegare la situazione” ha poi proseguito l’ex dama del Trono Over. “Anche perché la sua intervista ha avuto un botto mediatico allucinante“ ha aggiunto. “Mi ha fatta passare per una psicopatica e a me non sta bene così. Io avevo tutte le ragioni del mondo per comportarmi come ho fatto” ha poi assicurato al pubblico del piccolo schermo. “Lui è scappato non perché sono pazza, ma perché non se ne fregava di me“ ha concluso amareggiata.

Molto probabilmente la redazione di Uomini e Donne ha deciso di declinare la proposta della ex dama del Trono Over perché voleva dedicarsi alle storie dei protagonisti che fanno ancora parte del parterre, visto che non sembrano mancare le situazioni complicate viste le continue segnalazioni. Anche se alcuni ex protagonisti hanno fatto ritorno in studio per raccontare i motivi che li hanno spinti a dirsi addio.