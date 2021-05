Uomini e Donne: dopo la scelta, parole importanti per Massimiliano e Vanessa

A Uomini e Donne è nata la storia d’amore tra Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Dopo la scelta sono volate parole importanti tra loro.

Uomini e Donne ieri ha trasmesso la scelta di Massimiliano Mollicone. Il giovane tronista ha voluto iniziare una storia d’amore con Vanessa Spoto, dichiarandole tutto il suo amore e lei ha risposto di sì. Per loro sono caduti i tanto famosi petali ed hanno suonato dolci canzoni d’amore per coronare al meglio l’inizio di questa nuova relazione. La puntata trasmessa ieri, però, come i telespettatori più attenti sapranno bene, è stata registrata qualche settimana fa, ma i due non hanno potuto vivere apertamente la loro relazione fin quando il tutto non fosse stato mandato in onda su canale 5.

Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere come sono andate le cose tra Massimiliano e Vanessa dopo la scelta. Beh, i telespettatori possono dormire sogni tranquilli perché tra i due, dopo quel momento, le cose continuano a gonfie vele e sono volate parole importanti. Ecco che cosa si sono dichiarati pubblicamente dopo la fine del loro percorso a Uomini e Donne.

Massimiliano e Vanessa dopo Uomini e Donne: “E’ l’inizio di tutto”

Massimiliano Mollicone, dopo la sua scelta a Uomini e Donne, ha deciso di pubblicare la prima foto di coppia con Vanessa Spoto. Precisamente ha optato, così come anche la sua fidanzata, per uno scatto proveniente dal momento della scelta, quando si sono lasciati andare ad un tenero bacio, felici più che mai di avere iniziato questa storia d’amore: “Amami o faccio un casino❤️” ha scritto lui su Instagram e non ha mancata nemmeno una dedica da parte della sua ragazza.

“C’è un posto perfetto che ho scelto per te” ha scritto l’ex corteggiatrice. “Non servono scuse per vivere In mezzo al deserto, sull’Everest Davanti ad ogni ostacolo Amarsi è un miracolo” ha poi proseguito citando Amarsi è un miracolo di Alberto Urso. “L’inizio di tutto” ha poi concluso, ringraziando tutte le persone che le hanno permesso di poter conoscere il suo nuovo fidanzato.

Una giornata speciale per Massimiliano ❤️ Cliccate qui per rivivere tutti i momenti della sua SCELTA! #UominieDonne https://t.co/kDeYk7ZxMI — Witty TV (@WittyTV) May 13, 2021

Massimiliano e Vanessa dopo Uomini e Donne hanno emozionato i telespettatori che sono curiosi di sapere come se la passa la non scelta Eugenia Rigotti, che è stata beccata con un altro ragazzo ma attenzione perché non è come sembra.