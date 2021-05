‘L’abbiamo fatto dopo due secondi dal sì’: dopo anni esce l’indiscrezione intima della coppia di Uomini e Donne

Uomini e Donne: una coppia, dopo anni, ha deciso di venire allo scoperto facendo una confessione intima su cos’è successo dopo la scelta.

Uomini e Donne ha permesso a numerose coppie di poter trovare l’amore della propria vita. Tant’è che in molti, dopo la fine della loro esperienza all’interno del programma, riescono a mettere su famiglia con la persona scelta all’interno degli studi Elios di Roma, ma che cosa succede una volta che la famosa luce delle telecamere si è spenta?

A svelarlo è stata una coppia che si è conosciuta proprio al dating show di Maria De Filippi, facendo una confessione intima sul loro rapporto risalente a subito dopo la scelta. Di chi stiamo parlando? Di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La coppia, recentemente ospite al Punto Z di Tommaso Zorzi, ha confidato che cos’è successo quando hanno avuto la possibilità di stare per la prima volta da soli senza le telecamere.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta fanno una confessione intima al Punto Z

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno svelato ai microfoni di Tommaso Zorzi quand’è stata la prima volta che hanno avuto un rapporto intimo. La coppia, che di recente è stata protagonista di un bizzarro incidente, ha rivelato che è successo subito dopo la scelta.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne anticipazioni 10/5, dama scappa dallo studio: Maria senza parole

“La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta“ ha raccontato Natalia senza freni. “Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevano fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti” ha poi spiegato durante il corso della sua ospitata a Il Punto Z. “Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito“ ha confidato.

“Io mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora. Tu amore posso dirlo?” ha poi chiesto in maniera retorica all’ex tronista di Uomini e Donne. “Ti sei presentato male dai” ha ammesso per la prima volta. “Perché aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato bene a me. Ok che sono durate poco” ha poi concluso maliziosa, facendo intendere che dopo una rapida occhiata all’intimo sono subito passati all’azione.

Andrea e Natalia dopo Uomini e Donne si sono subito dati da fare, recuperando tutto il tempo in cui non hanno potuto avere la loro privacy perché impegnati all’interno del contesto televisivo che gli impediva, per giusta ragione vista la trasparenza che li lega ai telespettatori, di poter trascorrere del tempo insieme senza la presenza delle telecamere.