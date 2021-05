Uomini e Donne: Eugenia Rigotti beccata con un altro, ma non è come sembra

Dopo Uomini e Donne, la corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, Eugenia Rigotti, è stata beccata con un altro ma non è come sembra.

Uomini e Donne a breve terminerà. purtroppo, la sua messa in onda, ma niente paura. Il programma, come da tradizione, si ferma soltanto per una pausa estiva per poi ritornare con una stagione nuova di zecca a settembre, nel frattempo però, nonostante manchi poco alla fine, i colpi di scena non sembrano di certo mancare.

Protagonista degli ultimi gossip è Eugenia Rigotti, corteggiatrice di Massimiliano Mollicone. La giovane, poco prima della messa in onda della scelta del bel tronista, ha caricato una Instagram Stories in cui compare al fianco di un ragazzo abbracciata e sorridente con tanto di scritta “Finalmente insieme”. Ovviamente lo scatto non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori di Maria De Filippi che hanno immediatamente indagato per scoprire chi fosse il ragazzo misterioso in questione.

In molti, infatti, hanno accusato Eugenia di essere stata poco sincera e di aver nascosto una relazione mentre corteggiava Massimiliano Mollicone, ma le cose non sembrerebbero stare così. Eugenia di Uomini e Donne ha svelato chi è il ragazzo in questione, facendo un’importante precisazione ai telespettatori di canale 5.

Eugenia Rigotti dopo Uomini e Donne fa un’importante precisazione

Eugenia Rigotti, trovatasi sommersa da tantissimi messaggi, ha scelto di fare un’importante precisazione, rivelando al pubblico di Uomini e Donne chi è il ragazzo che compare nello scatto insieme a lei. La corteggiatrice di Massimiliano Mollicone, che ha registrato la sua scelta, ha spiegato che si tratta del fidanzato di una sua amica e che era da tempo che non riuscivano a trascorrere un po’ di tempo insieme. Ecco il perché di tale scritta.

“Il ragazzo in foto è il fidanzato della mia migliore amica“ ha subito precisato Eugenia Rigotti. “Sono dispiaciuta che qualcuno getti discredito senza verificare” ha poi confidato. “Mi dispiace inoltre che un pomeriggio tra amici abbia fatto dubitare della mia lealtà e del mio rispetto nei confronti di chiunque, nello specifico nei confronti di Massimiliano e di tutte le persone che lavorano per il programma” ha poi proseguito amareggiata. “È però colpa mia. Ho agito, sbagliando, nella convinzione che bastasse la mia consapevolezza perché fosse evidente che a legarci è un profondo sentimento di amicizia” ha poi concluso. “Finalmente insieme significa semplicemente che, sia io che loro, dopo alcuni mesi, siamo riusciti a trascorrere del tempo insieme“.

Abbiamo intervistato Massimiliano subito dopo la puntata di oggi di #UominieDonne e… Sentite qui cosa ci ha raccontato il tronista 😎 🎥 pic.twitter.com/ePICiP0VeH — Witty TV (@WittyTV) May 11, 2021

Eugenia Rigotti di Uomini e Donne ha dunque precisato che il ragazzo che compare nella Instagram stories accanto a lei non è nient’altro che un amico e che lei non ha mai preso in giro Massimiliano Mollicone né tanto meno la redazione del programma di Maria De Filippi, in quanto si sarebbe comportata sempre con lealtà e rispetto.