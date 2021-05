Scelta a sorpresa a Uomini e donne: l’epilogo che nessuno si aspettava

Scelta a sorpresa nella nuova registrazione di Uomini e Donne: per il tronista arriva l’epilogo che nessuno si aspettava.

Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi si sta avviando verso il finale di stagione e se le dame e i cavalieri del trono over continuano a conoscersi e a frequentarsi, per i tronisti del trono classico è alle porte la scelta finale.

A sorpresa, tuttavia, nel corso della nuova registrazione del dating show di canale 5 è arrivata un’altra scelta. Chi tra Massimiliano Mollicone e giacomo Czerny avrà messo fine al proprio percorso? Andiamo a scoprire tutto.

Sorpresa a Uomini e Donne: Massimiliano Mollicone ha scelto

Massimiliano Mollicone ha scelto a sorpresa come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News. Il tronista ha scelto Vanessa Spoto preferendola ad Eugenia Rigotti. Vanessa è stata una corteggiatrice di Massimiliano sin dalla prima puntata. Dopo essere uscita anche con Giacomo Cerny, si è dichiarata subito per Massimiliano.

Il feeling tra il tronista e Vanessa è stato immediato. Tra i due c’è stata subito una forte attrazione che ha portato al primo bacio. Con il tempo, però, Massimiliano ha cominciato a prendere un po’ le distanze da Vanessa per la quale, però, l’interesse non è mai venuto meno. Vanessa, originaria di Prato, lavora in un’azienda tessile di proprietà del marito della sorella. Il suo obiettivo è riuscire a trasferirsi a Roma ed ora che è stata scelta da Massimiliano ha un motivo in più per farlo.

Niente da fare, dunque, per Eugenia che ha colpito Massimiliano mentalmente. Nelle scorse settimane, la corteggiatrice ha sempre ammesso di non sentirsi desiderata dal tronista e di non vedere in lui un forte interesse nei suoi confronti. Massimiliano, dopo la sua decisione di andare via, era riuscito a convincerla a restare e anche con lei c’era stato un bacio.

Il cuore del tronista, però, è stato conquistato da Vanessa. Dopo la scelta di Samantha Curcio che ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Alessio Cennicola che le ha detto sì, arriva la scelta di Massimiliano. L’ultimo a scegliere, dunque, sarà Giacomo che dovrà decidere tra Carolina e Martina.