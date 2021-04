Eugenia Rigotti, corteggiatrice Massimiliano di Uomini e Donne: chi è, età

Eugenia Rigotti di Uomini e Donne chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lei: età, carriera e vita privata sulla corteggiatrice di Massimiliano.

Eugenia Rigotti è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una delle nuove protagoniste di Uomini e Donne. Da qualche tempo, infatti, è una delle corteggiatrici di Massimiliano Mollicone e tra i due sembra stia nascendo un legame molto forte. Scopriamo insieme qualche curiosità su di lei.

Nome: Eugenia Rigotti

Età: 21 anni

Data di nascita: 2001

Segno zodiacale: dato disponibile

Professione: studentessa

Luogo di nascita: Trento

Altezza: dato non disponibile

Peso: dato non disponibile

Profilo Social: Instagram

Eugenia Rigotti vita privata

Eugenia ha fatto il suo debutto televisivo soltanto di recente e per questo motivo non si hanno a disposizione moltissime informazioni riguardo il suo vissuto e la sua vita. La Rigotti è nata negli anni 2000 in Trento ed ha un carattere piuttosto riservato e, nonostante stia sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 per cercare l’amore, ci tiene molto alla sua privacy. Tant’è che i suoi profili social sono blindatissimi. Durante il corso di queste settimane sui social ha fatto molta attenzione a non far trapelare maggiori dettagli in rete. Oltre le informazioni che vi abbiamo già anticipato, lei si è soltanto sbilanciata in merito al suo percorso universitario. In quanto dopo la fine delle scuole superiori ha scelto di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza.

Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti Uomini e Donne

Eugenia Rigotti ha fatto il suo ingresso al Trono Classico di Uomini e Donne per provare a conquistare il cuore del bel tronista Massimiliano Mollicone. I due, nonostante le prime divergenze a livello caratteriale, sembra aver costruire un legame che possa andare ben oltre le incomprensioni. Tanto da trasformarsi in qualcosa di più e questo sentore non c’è l’ha soltanto il pubblico di Maria De Filippi, ma probabilmente anche lei stessa da come è solita approcciarsi ai due ragazzi quando stanno insieme. Massimiliano ed Eugenia usciranno dal programma insieme o lui preferirà concentrarsi su altre corteggiatrici? Staremo a vedere. Anche perché non manca nemmeno così tanto alla fine del loro percorso agli studi Elios di Roma e tutto potrebbe succedere.

“Tu sei un po’ freddo con lei oggi…” Siete d’accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/T0HahgFPo7 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 16, 2021

Senza alcun dubbio, però, possiamo dire che Eugenia di Uomini e Donne sembrerebbe avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore di Massimiliano e anche lui, d’altra parte, sembrerebbe essere molto preso da lei e dalla sua persona.