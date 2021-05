Stefano De Martino fidanzato? Altro che Martina di Amici! Spunta la clamorosa verità

Stefano De Martino si è fidanzato? Il settimanale Chi lo ha inseguito ed ha scoperto tutta la verità sulla sua vita sentimentale.

Stefano De Martino, da quando ha visto la sua storia d’amore con Belen Rodriguez giungere al termine per la seconda volta, è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo della cronaca rosa. Il pubblico del piccolo schermo, e non solo, è curioso di sapere se il giudice di Amici 20 ha ritrovato l’amore oppure no.

Di recente, infatti, proprio menzionando l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, si era mormorato di un suo possibile flirt con la ballerina Martina Miliddi che avrebbe catturato e non poco le sue attenzioni. Il settimanale Chi allora ha deciso di indagare e grazie all’aiuto dei paparazzi è riuscito a capire come sta realmente procedendo la vita sentimentale del conduttore di Made in Sud. In modo tale da confermare, o smentire, i gossip che da mesi ormai circolano sul suo conto.

Stefano De Martino è fidanzato oppure no? Ecco che cosa ha scoperto il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Stefano De Martino è single: il giudice di Amici 20 ha occhi solo per Santiago!

Da quando la sua storia con Belen Rodriguez è giunta alla fine, Stefano De Martino è single. Il giudice di Amici di Maria De Filippi non ha alcun flirt con la ballerina Martina Miliddi, anche lei ha smentito la loro presunta frequentazione, in quanto i paparazzi lo hanno inseguito ed hanno scoperto che lui ha passato si un weekend in compagnia, ma dei suoi amici! Dell’amore Stefano, almeno per il momento, non ne vuole assolutamente sapere.

“Bello come un sirenetto e ancora single” si legge nell’articolo pubblicato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini. “Una fuga romantica, come il bellissimo e scultoreo ex ballerino napoletano ha abituato il pubblico in passato? No, non ha nessuna nuova fiamma“ prosegue, ribadendo come al momento abbia scelto di essere single. “Con lui in barca c’erano alcuni cari amici. Tra coppie di cui una in attesa di un bambino. Belen è l’unica donna che è riuscita a provocare in lui un amore vero e duraturo, dal quale è arrivato il figlio Santiago” conclude, sottolineando come dalla fine del suo matrimonio, a differenza della sua, lui non si sia ancora legato a nessuna.

Stefano De Martino non è fidanzato. Il giudice di Amici 20, tra l’altro il pubblico di recente si è innamorato anche di suo fratello, bellissimo come lui, non ne vuole proprio sapere al momento di avere una donna al suo fianco.