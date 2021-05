Se spesso avete moscerini in casa, evitate prodotti troppo aggressivi, scopri i rimedi naturali e infallibili per allontanare i moscerini facilmente.

Con l’arrivo della stagione estiva si sa che finestre e porte sono spesso aperte e quindi possono entrare spesso in casa moscerini. Non solo spesso li ritroviamo sul bucato steso e li riportiamo in casa senza neanche accorgercene. Allora cerchiamo di capire come allontanare i moscerini con questi straordinari rimedi naturali.

Come eliminare i moscerini con rimedi naturali

E’ opportuno conoscere eventuali rimedi per allontanare i moscerini da casa senza affaticarsi troppo. Ci sono dei metodi super naturali che limitano così l’utilizzo di prodotti specifici che talvolta emanano odori troppo forti che possono essere dannosi sia per la salute che per l’ambiente.

Sicuramente è davvero fastidioso avere un’invasione di moscerini in particolar modo in cucina, la stanza adibita alla preparazione e consumo di pietanze. Ecco alcuni rimedi infallibili per dire addio ai moscerini, basta preparare soluzioni ecologiche.

Mettete in un vaso una soluzione di aceto e menta, grazie al loro forte odore è un vero e proprio repellente. Magari potete metterne più di uno vicino ai davanzali delle finestre oppure in cucina, su una mensola. Potete aggiungere dopo 7 giorni un altro pò di aceto.

Con l’arrivo dell’estate potete sfruttare la potenzialità della pianta di basilico, che non solo terrà lontano i moscerini è un vero e proprio repellente ma vi torneranno utili le foglioline per insaporire diversi piatti. L’odore intenso per i moscerini e piacevole per voi sarà un vero e proprio alleato. Ecco come coltivare il basilico alla perfezione.

Non dimenticate gli oli essenziali come quello all’eucalipto, al geranio e alla citronella che lasciano un odore molto gradevole in casa, ma i moscerini non gradiranno. Mettete in un vasetto le gocce dell’olio scelto, poi inserite i bastoncini di legno. In alternativa potete versare alcune gocce direttamente nel diffusore, il profumo molto forte di questo olio terrà via i moscerini. Oppure in mancanza dell’olio essenziale potete mettere in un barattolo acqua e zucchero, cosicché vengano attirati dal profumo ma rimarranno all’interno e intrappolati.

Ricordate che se non volete che i moscerini possano invadere la casa fate attenzione se avete frutta e verdura molto matura, in particolar modo i moscerini sono attratti da uva e prugne.

Quindi in estate che le temperature aumentano conservate bene in frigo al frutta. Inoltre evitate di avere in cucina la pattumiera dell’umido. Lavate periodicamente e se la tenete all’esterno, ricordate di non accumulare troppo organico!