Francesco Zangrillo: dai fiori alla Gragoraci alla paparazzata con la famosissima conduttrice di Canale5

Francesco Zangrillo è stato paparazzato insieme ad una nota conduttrice di canale 5. E’ lui il fidanzato di cui tutti parlano?

Francesco Zangrillo è l’imprenditore che di recente si sta facendo sempre più strada all’interno della cronaca rosa. Il motivo? Secondo alcune recenti indiscrezioni, avrebbe iniziato un corteggiamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci, che a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani al timone di Battiti Live. Francesco però ha immediatamente smentito, affermando che tra lui e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non c’è assolutamente nulla, contrariamente a quanto molti stessero insinuando.

Ma il gossip proprio non vuole saperne di staccarsi da lui e il fiuto dei paparazzi, forse, non si era del tutto sbagliato. Nel nuovo numero in uscita del settimanale Oggi, l’imprenditore è stato immortalato al fianco di una famosissima conduttrice di canale 5, che da numerosi anni, ormai, si dichiara essere single in quanto non riesce a trovare un uomo che abbia i cosiddetti attributi per poterle stare al fianco.

In quanto caso, il settimanale che ha pubblicato le foto rubate, fa notare che Zangrillo non ha assolutamente smentito, a differenza dell’episodio con Elisabetta Gregoraci, il flirt che gli è stato attribuito. Che cosa bolle in pentola tra Francesco Zangrillo e Barbara d’Urso?

Barbara d’Urso ritrova l’amore con Francesco Zangrillo? I due beccati insieme da Oggi

Sì perché il noto imprenditore è stato paparazzato proprio al fianco di Barbara d’Urso, una delle regine indiscusse, insieme a Maria De Filippi, di canale 5. La bella conduttrice partenopea sono ormai anni che si dichiara single, ma confidando che in cuor suo vorrebbe ancora una vola ritrovare l’amore e che questa sia la volta buona?

LEGGI ANCHE –> Perché Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati? L’annuncio di lei

Roberto Alessi, che dirige invece Novella 2000, ha più volte confidato ai suoi lettori che è convinto che nella vita della conduttrice, che di recente ha pubblicato una foto che ha spezzato il cuore dei fan, che ci sia qualcuno di speciale nella sua vita ma di non essere ancora riuscito a beccarli insieme. Che l’uomo misterioso a cui faceva riferimento, qualora dovesse realmente esistere, si intende, sia proprio l’imprenditore Francesco Zangrillo? Almeno per il momento, come già abbiamo avuto modo di potervi anticipare, i due non hanno ancora commentato la notizia che li vede protagoniste e sicuramente i paparazzi, dalla pubblicazione di questi scatti, non staccheranno gli occhi da loro.

Buongiorno!! Ieri boom di ascolti e record per #domenicalive!! Picchi di oltre il DICIOTTO % di share e di 2 milioni 200 mila spettatori sempre prendendo la linea al 9% e con tutta la nostra amata pubblicità! #pocaspesagranderesa ❤️ pic.twitter.com/kSf3P6pXsc — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 10, 2021

Barbara d’Urso ha finalmente trovato l’amore? I suoi fedeli sostenitori sperano vivamente di sì.