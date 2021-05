Sei a dieta ma ogni tanto senti il bisogno di una bevanda dolce e golosa? Scopri la cioccolata fredda.

Anche con la bella stagione, la voglia di gustare qualcosa di buono è sempre dietro l’angolo. E, quando si tratta di bevande, la scelta può farsi più complicata. Eppure, con un po’ di fantasia ci sono diverse idee a cui si può dar vita. E tutto senza rinunciare alla vista di qualcosa di super goloso e, ovviamente, al gusto.

Un esempio è quello della cioccolata fredda in tazza. Da realizzare rigorosamente in versione fit e da poter quindi gustare in ogni momento della giornata. E tutto senza sensi di colpa.

Come realizzare una cioccolata fredda golosa e perfetta per chi è a dieta

Chi ama la cioccolata saprà bene come negli ultimi anni sia diventata sempre più nota la versione fredda e quindi perfetta per le giornate più calde. Un piccolo momento di piacere che sembrerebbe riservato solo a chi non ha problemi di linea. Ebbene, la verità è che si può ottenere una bevanda altrettanto buona in versione fit. Ciò che conta è scegliere i giusti ingredienti.

Per preparare una cioccolata fredda fit, ad esempio, basta mescolare insieme del latte scremato (in alternativa va bene anche un latte vegetale senza zucchero) ad un cucchiaino di cacao in polvere e far cuocere il tutto aggiungendo mezzo cucchiaino di amido di riso. Per dolcificare si possono usare sia il miele che l’eritrotolo. Si cuoce fin quando il tutto non si addensa e si lascia raffreddare. La cioccolata fredda sarà pronta da gustare ed in grado di stupire anche i più scettici.

La cosa bella è che ne esiste una versione anche per gli sportivi. Si può infatti sostituire il cacao amaro a quello proteico o aggiungere agli ingredienti qui sopra delle proteine del latte, riducendo di un paio di grammi l’amido di riso. In questo modo si otterrà una bevanda che oltre ad essere sana risulterà anche proteica.

Un buon modo per togliersi la voglia di cioccolata in qualsiasi momento della giornata. Questa bevanda si rende infatti l’ideale a colazione, a merenda o quando si sente il bisogno di coccolarsi un po’.

Senza contare che con più amido di riso si può ottenere anche un buon budino da conservare e avere sempre a portata di mano per eventuali improvvisi attacchi di gola. Un modo sicuramente più piacevole per vivere la dieta o per mantenersi in forma senza dover rinunciare al gusto.