Scopri come rendere la coppia perfetta e a prova di orari di lavoro molto diversi tra loro.

Quando si sta insieme, uno degli aspetti fondamentali per la buona riuscita del rapporto è quella della gestione del tempo che si trascorre insieme. È infatti molto importante poter contare su momenti da vivere insieme, altri in cui dividersi le varie incombenze ed altri ancora (e non meno importanti) in cui comunicare. A volte, però, orari di lavoro diversi possono creare problemi di fondo perché quando uno dei due è pronto per fare qualcosa, l’altro è stanco o viceversa.

In altri casi il grande impedimento è dato dalla fatica nel far combaciare i momenti di incontro. Cosa che, alla lunga, può creare problemi anche importanti. Per fortuna, con l’amore e la voglia di collaborare è possibile trovare delle vie di fuga e rendere il poco tempo a disposizione così speciale da mantenere la coppia più salda che mai. Scopriamo quindi quali sono i segreti per far si che il tempo trascoro inieme, anche se poco, sia sempre di qualità.

Come rendere speciale il tempo che si passa insieme

Vivere nella stessa casa ma vedersi raramente a causa di orari di lavoro difficili da conciliare è un problema che accomuna più coppie di quante si pensi. Per fortuna ci sono delle piccole astuzie che si possono mettere in atto per far si che ciò non rappresenti un problema per la coppia. Scopriamo quindi quali sono le più comuni e semplici da mettere in pratica.

Lasciarsi dei messaggi da trovare al risveglio o al rientro a casa. Se gli orari che si fanno portano uno a rincasare tardi e l’altra ad alzarsi presto, un buon modo per sentirsi vicino è quello di comunicare attraverso una lavagnetta o dei post-it. In questo modo ci si potrà lasciare dei messaggi d’amore e comunicare in questo modo alternativo. Un’abitudine alla quale si potrebbe aggiungere quella di lasciarsi dei bigliettini nascosti. Sparsi per casa o nella borsa da lavoro. Ciò che conta è far sapere all’altra persona che anche se si ha poco modo di stare insieme, l’amore è sempre presente.

Cercare di mangiare insieme quando è possibile. Gustare qualcosa di buono insieme è sempre un buon modo per rilassarsi e comunicare. Qualora fosse possibile, quindi, sarebbe simpatico se uno andasse a prendere l’altra a lavoro o se qualche volta chi è in casa si facesse trovare sveglio al rientro del partner per un caffè e qualche biscotto da condividere insieme. Così facendo si creano momenti speciali ed in grado di rendere la coppia più unita.

Prendersi dei giorni di ferie in comune. Quando il tempo da diverse insieme scarseggia è importante cercare di prendere quanti più giorni possibili di ferie da vivere insieme. A volte anche un solo giorno se vissuto intensamente può fare la differenza, aiutando la coppia a sentirsi più unita e solida che mai. Ciò che conta è vivere ogni momento con la gioia di stare insieme e con la voglia di non darsi mai per scontati e di assaporare ogni istante come qualcosa di unico.

Trovare sempre il tempo per comunicare. Anche se il tempo da passare insieme scarseggia è molto importante trovare degli spazi per comunicare. È solo continuando a parlare di se, infatti, che la coppia può crescere insieme e vivere un rapporto in grado di funzionare al di là delle difficoltà. Un aspetto importante e che non va mai sottovalutato.

Sorprendersi sempre. Anche farsi delle sorprese è un buon modo per sentirsi vicini. Far arrivare un regalino inatteso a casa o sul posto di lavoro aiuta a far sentire la propria presenza. Lo stesso vale anche per degli sms da scambiarsi durante il giorno e, quando è possibile, per delle piccole pause da prendere in contemporanea per sentirsi almeno qualche minuto.



Come già anticipato, il miglior modo per vivere bene il rapporto a due anche quando ci si trova a vivere orari diversi è quello di organizzarsi e di mettere in questa impresa tutto l’impegno possibile. Così facendo si otterrà un rapporto sempre vivo ed intenso. E tutto senza mai perdere di vista il contatto emotivo, tanto importante per far funzionare al meglio la storia.