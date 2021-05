Come bruciare più calorie durante l’allenamento: ecco i trucchi per consumare di più

5) Alternare lavoro aerobico e anaerobico. Ad esempio mentre corriamo possiamo fermarci e fare degli affondi e poi riprendere.

7) Pedalare in piedi. Un metodo che vi permette di bruciare di più è pedalare sulla cyclette stando in piedi. In questo modo attiviamo anche polpacci e glutei.

8) Lavorare a corpo libero. Altro punto fondamentale è non allenarsi solo in un modo, magari utilizzando le macchine e basta ma è importante anche fare esercizi a corpo libero. Ad esempio squat e affondi per le gambe, ma anche esercizi per addominali e la parte superiore del corpo. Scopri anche come perdere circa 500 calorie stando in casa: gli esercizi da fare senza la palestra.

(Fonte: Vanity Fair)