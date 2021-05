Capelli secchi: basta fare questa semplice cosa per averli sempre morbidi e setosi!

I capelli secchi sono una problematica con cui molte persone fanno i conti ogni giorno. Esiste però un modo naturale per averli sempre morbidi, idratati e setosi.

L’estate che sta arrivando sarà per chi ha i capelli secchi un durissimo periodo, soprattutto durante una vacanza al mare, in cui i capelli saranno sottoposti a uno stress enorme oltre a quello dell’azione dei raggi solari, quello della salsedine e peggio del cloro delle piscine.

Per trattare i capelli secchi in modo efficace, si dovrà seguire una beauty routine specifica con prodotti che mirino a ripristinare la fibra capillare donandogli idratazione e morbidezza. Dopo i trattamenti mirati però il capello andrà anche protetto da sole, sale, cloro e anche dal calore di phon, ferri arriccia capelli e piastre liscianti. Un trattamento d’urto settimanale poi, sarà il segreto per averli sempre lucidi e setosi, un trattamento davvero eccezionale e alla portata di tutti.

Capelli secchi: la beauty routine specifica e i prodotti da non utilizzare mai

I capelli secchi necessitano di delicatezza, ma di prodotti dalla formulazione ricca, idratante e corposa che riesca a ripristinare il giusto grado di idratazione e che renda la chioma luminosa, morbida e setosa al tatto.

Occhio dunque ai prodotti che si utilizzano per lavarli e condizionarli quindi allo shampoo e al balsamo. La scelta dei prodotti per i capelli secchi non potrà essere fatta sotto l’influenza del marketing ma con molta consapevolezza. Non basterà dunque la dicitura ‘per capelli secchi’ sul packaging di uno shampoo o di un balsamo, perché sarà la formulazione e l’Inci del prodotto a dirci se davvero sia ideale per trattare i capelli secchi.

I capelli disidratati necessitano assolutamente di prodotti privi di siliconi, di petrolati e peg. Queste sostanze, in particolare i siliconi, quasi ‘onnipresenti’ nei prodotti per capelli, sono in grado soltanto di donare una sensazione fittizia di capello setoso e idratato, questo perché si depositano sul capello creando un vero e proprio film che lo avvolge, ma che provocherà un disseccamento ulteriore della fibra capillare al di sotto di questo.

I siliconi più diffusi nei prodotti per capelli si riconoscono in questi nomi:

dimethicone

cyclopentasiloxane

cyclomethicone

poliquaternium 80

Idem per i petrolati, che sono derivati del petrolio riconoscibili con la dicitura vaselina o paraffina liquida, e per i Peg, anche questi derivanti dalla lavorazione del petrolio che vengono inseriti nelle formulazioni di prodotti per capelli e pelle regalando quella sensazione emolliente al prodotto.

Quindi il primo passo per prenderci cura dei capelli secchi sarà scegliere uno shampoo privo di di siliconi, petrolati e peg ed un balsamo con un Inci altrettanto invidiabile. Il secondo verrà da se e sarà quello di orientarsi verso un prodotto bio e formulato con ingredienti naturali, oli e burri vegetali e oli essenziali che avranno l’obiettivo di coccolare i capelli secchi, nutrirli e renderli setosi in profondità. Si eliminerà in questo modo anche il problema delle punte molto secche, delle doppie punte e dei capelli che si spezzano.

Come proteggere i capelli da sole, sale, cloro e calore

I capelli in generale e non solo quelli tendenzialmente secchi temono il calore, che tende a seccarli e stressarli ulteriormente. Alla luce di questo e anche dell’arrivo dell’estate si dovrà scegliere di regalare una coccola in più alla chioma, con una routine diversa e con l’utilizzo di prodotti che li proteggano.

Abbandonare l’utilizzo di phon, piastre e ferri arricciacapelli sarà la prima scelta da fare se si vuol proteggere il capello dall’ulteriore disseccamento. Si potranno lasciar asciugare i capelli all’aria, senza però dover rinunciare ad una messa in piega e ad averli in ordine. Si potranno rispolverare i bigodini di famiglia, un metodo perfetto per regalare ai capelli una piega naturale e duratura.

Dopo averli fatti asciugare in modo naturale, si dovranno proteggere dallo stress estivo del sole, della salsedine e del cloro, utilizzando prodotti specifici durante la permanenza in spiaggia o in piscina. Anche questi prodotti dovranno essere scelti con cura escludendo tutti quelli contenenti siliconi ( la maggior parte), e prediligendo tutti i prodotti a base di oli vegetali, cere e burri.

L’eccezionale trattamento d’urto per capelli secchi che tutti dovrebbero conoscere

Per regalare un trattamento super idratante per capelli esiste un rimedio naturale davvero eccezionale, l’avocado! Oggi vi presenteremo una maschera naturale e fai da te a base di avocado, che se utilizzata con costanza regalerà ai capelli secchi un nuovo aspetto.

Scopriamo l’eccezionale ricetta della maschera per capelli sfibrati che la beauty blogger Adriana Spink ha condiviso con i suoi followers!