Veg-nana cookies: golosi, fragranti, light, leggeri e veloci da preparare!

I Veg-nana cookies, dei golosissimi biscotti leggeri, semplici e veloci da preparare che piaceranno a tutta la famiglia.

State cercando un’idea dolce, che sfizi il palato ma non faccia male alla linea? I Veg-nana cookies sono la ricetta perfetta per voi. Un biscotto leggero, sano, gustoso, semplice e genuino negli ingredienti e nella preparazione. Un dolce privo di ingredienti di origine animale e adatto dunque ai vegani ma anche agli intolleranti alle proteine del latte e delle uova.

La banana e i fiocchi d’avena saranno gli ingredienti chiave di questa ricetta che sarà resa dolce dallo sciroppo d’agave e golosa dal cioccolato fondente e dalla granella di nocciole. Perfetti da tuffare nel latte a colazione, saranno ottimi come merenda per i bambini e come spuntino per gli adulti. Scoprirete con quanta facilità si potranno preparare e come il gusto della banana sarà reso delicato dalla presenza delle nocciole e delle gocce di cioccolato fondente.

Veg-nana cookies: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

La ricetta dei golosissimi e leggeri Veg-nana cookies è stata creata dalla food blogger _candy_healthy_ che ce la presenta come buonissimi e veloci da preparare:

“Vegan banana cookies sono semplici biscotti pronti in pochissimi minuti, ideali per chi è sempre di corsa e non vuole rinunciare al gusto. In soli 15 minuti e con 2 ingredienti la vostra colazione o spuntino sarà salvo potete accompagnarli con una bevanda vegetale o un the”

Gli ingredienti

Per preparare i veg_nana cookies, avrete bisogno di:

“-1 banana

-60g fiocchi d’avena baby

-30g fiocchi d’avena grandi

-(vanno bene anche 90g)

-Sciroppo d’agave qb

-Granella di nocciole qb

-Gocce di cioccolato vegan”

Il procedimento

“In una ciotola schiacciare la banana, unire i fiocchi d’avena, la granella di nocciole, sciroppo d’agave e gocce di cioccolato. Mescolate e formate dei biscotti con l’aiuto di un coppapasta! Cuocere in forno a 180º per 15 minuti; sfornare e gustate”

