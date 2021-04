Bigodini che passione! Impariamo ad utilizzarli in modo corretto

I bigodini stanno tornando di moda! Impariamo ad utilizzarli in modo corretto, proprio come facevano le nostre nonne.

I bigodini, una passione che sta conquistando sempre più donne alla ricerca di un modo dolce per mettere in piega i capelli senza stressarli con il calore di piastre e ferri e soprattutto per ottenere una piega davvero bellissima e che duri perfetta per qualche giorno.

Si possono ottenere capelli mossi, ricci, lisci e voluminosi e a decidere lo stile dei capelli è soltanto la misura del bigodino. Scopriamo come preparare i capelli alla messa in piega con i bigodini e come utilizzarli in modo corretto con il consiglio degli esperti.

Bigodini: come preparare i capelli alla messa in piega

La chioma, come prima di ogni messa in piega andrà detersa con uno shampoo delicato adatto alla propria tipologia di cuoio capelluto e di capelli. Lo shampoo andrà sempre diluito con acqua come consigliato dai migliori professionisti.

Questo perché emulsionato ad acqua qualsiasi shampoo regala una prestazione migliore, si distribuisce meglio su tutti i capelli e risulta essere meno aggressivo su cute e lunghezze. Dopo aver eseguito due shampoo, si potranno condizionare i capelli con l’applicazione di una piccola quantità di balsamo solo sulle lunghezze, evitando le radici.

Il balsamo sulle radici non si presta affatto alla piega con i bigodini. La piega con i bigodini infatti lavora molto sul volume delle radici che se appesantite non regalerebbero mai lo stesso risultato.

Una volta lasciato in posa il balsamo per qualche minuto, si potranno risciacquare abbondantemente i capelli, riservando l’ultimo risciacquo all’acqua fredda che renderà i capelli lucidi e luminosi.

Perché scegliere la messa in piega con i bigodini

La messa in piega con i bigodini è senza dubbio un’ottima scelta di stile perché delicata, affascinante, capace di donare alla chioma il giusto volume e la piega desiderata. Che siano boccoli morbidi, ricci o lisci e voluminosi, con i bigodini sarà possibile avere i capelli in ordine in modo semplice e davvero efficace.

Il bigodino inoltre è una scelta economica perché non prevede l’acquisto e l’utilizzo di tools per capelli di tipo elettrico e sono davvero alla portata di tutte, anzi, con molta probabilità rovistando nelle soffitta della mamma troverete la scatola dei bigodini ‘di famiglia’ da rimettere in uso.

->>LEGGI ANCHE: L’estate è vicina e vuoi sfoggiare una chioma folta sotto il sole? Ecco i rimedi più efficaci per far ricrescere velocemente i capelli

Dove comprare i bigodini

Se non avete in casa i bigodini e volete comprarli, potrete affidarvi agli shop on line o alle grandi catene di distribuzione di prodotti di bellezza dove nel reparto dedicato alla cura dei capelli ne troverete sicuramente.

Quali tipologie di bigodini esistono?

I bigodini esistono di varie tipologie per rispondere alle varie esigenze di messa in piega. Sono essenzialmente dei ‘rollers’ dei rulli di diverso diametro in base al risultato che si vuole ottenere. Quelli più grandi ideali per i capelli lunghi o per ottenere una splendida piega liscia, quelli più piccoli per avere una testa piena di ricci o boccoli.

Per chi ama un risultato veloce, esistono quelli auto riscaldanti, in velcro, applicabili senza l’utilizzo di becchi d’oca. Esistono i bigodini morbidi in spugna o quelli più all’avanguardia con spazzole incorporate.

Tutti o quasi necessitano di essere applicati sui capelli bagnati e di un’asciugatura sotto il casco o all’aria. Perfetto anche il diffusore se si ha l’esigenza di farli asciugare prima. Si deve tener presente che una piega fatta con i bigodini sui capelli bagnati risulterà davvero più duratura.

Come applicare i bigodini in modo corretto: i consigli dell’esperto in un video tutorial!

Guardando questo esaustivo video tutorial potrete imparare la tecnica di applicazione dei bigodini, la tecnica base da utilizzare con la maggior parte delle tipologie ‘a rullo’ di qualsiasi misura essi siano.