Avete mai viglio Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino? Donna bellissima, elegante e raffinata. Assolutamente strepitosa.

Manuela Suma è la donna che porta nel cuore Nicola Savino. Il conduttore televisivo e radiofonico, sempre spiritoso e ironico, su Instagram, si lascia spesso andare a bellissime dichiarazioni d’amore nei confronti della donna con cui è sposato dal 2009. Dal loro amore è nata la figlia Matilde di cui entrambi sono innamoratissimi.

Manuela Suma e Nicola Savino si sono conosciuti durante l’allestimento di uno shooting fotografico per un calendario. Prima d’incontrare Manuela, il conduttore delle Iene era già stato sposato quando aveva 24 anni. In Manuela, però, ha trovato la donna della sua vita con cui condivide tanti momenti insieme.

Chi è Manuela Suma, la moglie di Nicola Savino

Come il marito Nicola Savino, Manuela Suma lavora nel mondo dello spettacolo. A differenza di Nicola Savino, però, ha scelto di restare dietro le quinte. E’ una costumista e ha curato il look di Benedetta Parodi, durante il suo programma di cucina. Inoltre ha anche creato un brand di costumi chiamato “Beachside“.

Per il compleanno della moglie, ha pubblicato un collage di foto scrivendo: “Auguri Manu, sei tutto”.

Per il giorno di San Valentino, invece, ha pubblicato su Instagram una serie di foto scattate nel corso delle tante avventure che ha condiviso con la moglie come potete vedere qui in basso.

Manuela ha parlato di Nicola Savino come papà e marito in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “È un papà molto affettuoso, molto presente”, ha detto a Vanity Fair. “E’ come se fossi sposata con un impiegato statale dagli orari fissi. E cucina anche”, ha aggiunto. L’amore tra Manuela e il conduttore delle Iene diventa sempre più forte e importante. La coppia, pur essendo molto riservata, condivide alcuni momenti sui social mostrando la grande complicità che è alla base del loro rapporto.