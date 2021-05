Sangiovanni e Giulia Stabile spiazzano prima della finale di Amici: parole importanti

Sangiovanni e Giulia Stabile spiazzano i fan prima della finale di Amici: la coppia si lascia andare a dichiarazioni importanti.

Sangiovanni e Giulia Stabile stanno affrontando gli ultimi giorni in vasetta prima della finalissima del serale di Amici 2021 in onda sabato 15 maggio. A contendersi la vittoria saranno Sangiovanni, Giulia, Deddy, Aka7even e Alessandro.

Sangiovanni e Giulia, dopo aver conquistato la maglia della finale, si sono ritrovati in casetta pensando a quello che sarà il loro futuro. In camera, poi, si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti. Oltre a vivere il loro sogno artistico con la musica e la danza, Sangiovanni e Giulia, ad Amici, hanno trovato un amore puro, sincero e genuino che sta arricchendo entrambi.

Sangiovanni e Giulia Stabile ad Amici 2021: “Ci sarò per qualsiasi cosa per te”

Sangiovanni e Giulia Stabile sempre più uniti e innamorati nella casetta di Amici 2021 dove si stanno godendo gli ultimi giorni prima della finale. Felici entrambi di aver raggiunto l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi, hanno fantasticato sul loro futuro insieme. “Io penso che piacerai a mio papà”, ha confessato la ballerina pensando al momento in cui presenterà Sangiovanni ai suoi genitori. In camera, poi, Giulia ha cercato conferme che Sangiovanni le ha immediatamente dato.

In camera, da soli, il cantante e la ballerina si sono poi lasciati andare a dichiarazioni importanti. Su un foglio, non riuscendo a dirlo a voce, Giulia ha scritto: “Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme’ fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo scrivo perché se provo a parlarti mi viene da piangere)”.

La risposta di Sangiovanni non si è fatta attendere. “Ci sono per qualsiasi cosa. Hai dubbi? Non devi neanche pensarci”, ha detto il giovane cantautore. I due, poi, si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio. Insieme, dunque, sono pronti ad affrontare la finalissima e a sostenersi a vicenda. Sangiovanni ha ribadito più volte di considerare Giulia vincitrice e la Stabile pensa esattamente la stessa cosa del fidanzato.

I fans, nel frattempo, continuano a sognare con la loro storia d’amore.