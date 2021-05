Rossetto liquido: ecco i trucchetti per applicarlo alla perfezione!

Il rossetto liquido è uno dei must have di stagione. Scopriamo tutti i trucchetti per applicarlo alla perfezione.

Il rossetto è un prodotto di makeup al quale nessuna donna rinuncia, che sia colorato o nude è il segreto per un sorriso magnetico e femminile e in alcuni casi anche quello per avere sempre labbra perfettamente idratate, nelle formulazioni più all’avanguardia.

Esistono poi tipologie specifiche di rossetto, come le tinte labbra, a cui abbiamo dedicato un approfondimento, i rossetti in stick classici e anche i rossetti liquidi. Su questi ultimi vogliamo soffermarci proprio perché sembrano essere il prodotto che mette più in difficoltà per quel che riguarda l’applicazione. Scopriremo anche come preparare le labbra al rossetto liquido e come struccarlo in modo semplice e veloce.

Rossetto liquido: come preparare le labbra all’applicazione del prodotto

Le labbra necessitano ogni giorno di cure specifiche e, proprio come il resto del viso bisognerà idratarle in profondità e di tanto in tanto esfoliarle per eliminare ogni tipologia di pellicina, stimolare il microcircolo e renderle lisce e vellutate, perfette dunque per accogliere ogni tipologia di rossetto, dal classico cremoso al gloss luminoso.

Come esfoliare le labbra

Per esfoliare le labbra si potrà utilizzare una volta a settimana uno scrub specifico. Se ne possono trovare facilmente in profumeria o lo si potrà preparare facilmente in casa miscelando del miele a dello zucchero raffinato. Dopo aver creato una cremina la si potrà massaggiare delicatamente sulla mucosa delle labbra per risciacquare con acqua tiepida dopo circa un minuto, un minuto e mezzo massimo.

Come idratare le labbra ogni giorno

Ogni giorno le labbra andranno idratate in profondità e come il resto del viso necessiteranno di un trattamento da giorno e uno da notte. Il prodotto chiave è senza dubbio lo stick labbra a base di burro di cacao, di karité e addizionato di estratti naturali e oli vegetali.

Il burro di cacao potrà essere applicato al mattino, durante il giorno per chi ama le labbra nude e prima del rossetto, per rendere le labbra lisce e vellutate ed eliminandone l’eccesso prima dell’applicazione del rossetto.

Per trattare le labbra alla sera, si potrà ricorrere ad un prodotto specifico che si può trovare sotto forma di crema, di burro vegetale o di olio, come i lip oil di ultima generazione. L’applicazione alla sera di un prodotto super idratante ed emolliente assicurerà delle labbra perfette al mattino.

Come applicare il rossetto liquido: i trucchetti svelati dalla professionista del makeup

La bravissima truccatrice italiana Giulia Bencich ci svela come applicare alla perfezione il rossetto liquido, una tipologia di cosmetico che, proprio per la sua formulazione molto liquida, sembra mettere in difficoltà moltissime donne. Il segreto per un’applicazione perfetta? Tanta calma e uno specchio posto molto ravvicinato al vostro viso.

Ma scopriamo tutti i segreti per applicare il rossetto liquido alla perfezione!

Rossetto liquido: come struccarlo in modo semplice e veloce

I rossetti liquidi possono essere di diverse tipologie, quelli a lunga durata, che si fissano sulle labbra in modo molto tenace, e quelli dalla formulazione più ricca ed emolliente.

Come struccare il rossetto liquido a lunga durata

Per struccare un rossetto liquido a lunga durata, il segreto sarà quello di ammorbidire il colore applicando un olio vegetale, perfetto anche quello di mandorle dolci, massaggiando per circa un minuto, per poi rimuovere il rossetto con un dischetto di cotone imbevuto di struccante bifasico.

Come struccare il rossetto liquido

Per struccare il rossetto liquido classico, quello dalla formulazione avvolgente e fluida, si potrà tamponarne l’eccesso con una velina e procedere poi con l’eliminare ogni traccia di colore passando un dischetto di cotone imbevuto di struccante bifasico.