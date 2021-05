Torta soffice al miele: per una colazione leggera e profumata

Siete alla ricerca di una torta per la colazione che sia golosa e soprattutto leggera? La torta soffice al miele è la ricetta giusta per voi! Scopriamo come prepararla!

La colazione è un momento molto importante, l’inizio di una nuova giornata che necessita di energia, gusto e anche leggerezza. La torta al miele è il dolce perfetto da inzuppare nel latte ed è preparato con ingredienti sani e genuini, perfetti per tutta la famiglia.

Il miele possiede molte proprietà nutrizionali, è ricco energia, quella giusta che serve per una colazione con i fiocchi! Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per preparare questa torta soffice e profumata al miele che potrà realizzata in modo semplice e veloce. Questo dolce non contiene zucchero semolato o di canna ma eritritolo, perfetto per tenere sotto controllo l’apporto di zuccheri nell’alimentazione.

Potrà essere servita a colazione ma anche a merenda, magari accompagnata da un bicchiere di latte di mandorla o un te freddo. Non vi resta che mettervi ai fornelli e preparare la torta soffice al miele, il dolce che vi conquisterà al primo assaggio.

Torta soffice al miele: gli ingredienti e la ricetta per prepararla

La torta soffice al miele è una ricetta nata dalla maestria della food blogger della pagina Instagram little_fitness_page_ e ci viene presentata come una torta perfetta per la colazione:

“… una tortina soffice e profumata, da inzuppare nel latte la mattina a colazione.

Delicata, leggera e soffice come una nuvola”

Gli ingredienti

Per preparare la torta al miele, avrete bisogno di:

” 145g farina 00

1 uovo

40ml olio di semi

90ml latte scremato

70g eritritolo

70g miele

6 g lievito

vaniglia qb “

Il procedimento

“Sbattere uovo e eritritolo, aggiungere olio e latte e girare bene.

Aggiungere il miele e amalgamarlo bene al composto. Setacciare farina e lievito e aggiungere infine l’essenza di vaniglia (facoltativa).

Cuocere in forno a 175º per 40’”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)

