Giulia Salemi, lezione ai naufraghi dell’Isola per mamma Fariba

Giulia Salemi sbotta all’Isola dei Famosi 2021 dopo il trattamento riservato alla madre Fariba dagli altri concorrenti. La lezione in diretta.

Giulia Salemi torna come ospite all‘Isola dei Famosi 2021 e si scaglia contro i concorrenti del reality per l’atteggiamento che continuano ad avere nei confronti della madre Fariba. Giulia, pur riconoscendo in mamma Fariba un carattere a volte pesante, esorta tutti i naufraghi a correggere il proprio atteggiamento e a rispettare una donna adulta.

A scatenare lo sfogo della Salemi è un filmato trasmesso da Ilary Blasi e con cui sono stati mostrati alcuni atteggiamenti “irrispettosi” nei confronti della madre. In particolare, Giulia punta il dito contro Awed che, essendo giovanissimo, secondo il parere di Giulia, dovrebbe cambiare il suo modo di fare.

Awed contro Fariba all’Isola dei Famosi 2021: Giulia Salemi rimprovera tutti i naufraghi

Fariba continua ad avere problemi con la maggior parte dei concorrenti. Dopo gli scontri avuti con i Primitivi, Fariba sta avendo dei problemi anche con gli Arrivisti. Tra i naufraghi con cui avrebbe avuto un battibecco Fariba c’è Awed contro cui si scaglia Giulia Salemi che non tollera l’atteggiamento che gli altri concorrenti hanno nei confronti della madre.

“Simone se a parti inverse avessi risposto in quella maniera irruente a tua madre mi saresti venuta a prendere per le extension…A tutto c’è un limite!”, ha sbottato la Salemi tornata a Milano dopo un weekend d’amore trascorso a Roma con Pierpaolo Pretelli.

Aweb si è giustificato spiegando a Giulia di aver trattato male Fariba perchè si era intromessa in un discorso che non la riguardava. La Salemi, però, non ci sta: “Stavate parlando del riso ragazzi…Non stavate parlando di massimi sistemi…Potevi rivolgerti a lei educatamente…Hai avuto una brutta reazione…”.

Poi, rivolgendosi alla madre e agli altri concorrenti, ha aggiunto: «Quando sono entrata nella casa mi hai detto di ascoltare di più, non l’ho fatto e sappiamo cos’è successo vero Tommy? Quindi mamma cerca di farti capire e non pretendere sempre la ragione. Ai naufraghi chiedo solo un po’ più di rispetto, comprendo che a volte può essere un po’ pesante, ricordate che è sempre un’adulta, c’è un limite che non va superato».

Le parole della Salemi serviranno a far vivere a mamma Fariba un’isola più tranquilla?