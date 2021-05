Vuoi un makeup estivo colorato? Ecco gli imperdibili prodotti per occhi, viso e labbra

Vuoi sfoggiare un makeup estivo colorato? Scopri con noi gli imperdibili prodotti must have per occhi, viso e labbra.

L’estate porta con se la luce del sole, il profumo del mare, delle passeggiate assolate e tanti colori che avvolgono la natura e si posano anche sulle nostre persone con la scelta di look leggeri, avvolgenti e coloratissimi.

In questo 2021 stiamo assistendo ad un importante ‘revival’ degli anni ’80 nella moda ma anche nel makeup che abbandona tutta la ricercatezza del makeup nude per colorare gote, occhi e labbra di tonalità frizzanti.

Se state cercando delle idee per realizzare e sfoggiare un makeup estivo colorato, ecco quali prodotti non potranno mancare per il trucco occhi, viso e labbra.

Makeup estivo colorato: il prodotto must have per il trucco occhi

Per il trucco occhi colorato non potranno assolutamente mancare gli ombretti, le matite, gli eyeliner ed i mascara colorati. Questi prodotti di makeup potranno essere miscelati insieme in modo equilibrato o costituire da soli un makeup ricercato e in piena tendenza con la moda attuale. Anche le labbra si vestiranno di colori accesi.

Gli ombretti colorati

Gli ombretti colorati sono uno dei prodotti makeup occhi più versatili e semplici da applicare ma andranno utilizzati con equilibrio, magari intensificando una palpebra mobile con un un solo colore o una sfumatura delicata e applicando un bel mascara nero che incornici lo sguardo in modo molto femminile.

In questo modo, si potrà sfoggiare un ricercato makeup estivo colorato. Perfetti tutti gli arancioni, di grande tendenza in questa stagione estiva 2021, i rosa, i gialli ma anche il turchese e il verde.

La matita colorata

La matita colorata sarà un prodotto chiave per il makeup estivo, semplice da applicare, regalerà allo sguardo del magnetismo, soprattutto se applicata sulla rima palpebrale inferiore. Assolutamente glam tutte le tonalità arricchite di pigmenti luminosi.

L’eyeliner colorato

Per le donne che amano l’eyeliner, questa sarà l’estate dei coloratissimi. In ogni collezione makeup i brand più famosi hanno inserito gli eyeliner colorati. Quelli a cui non rinunciare assolutamente? Tutte le tonalità pastello!

Il mascara colorato

Il mascara colorato è da sempre un ‘must’ del trucco estivo che ha spopolato negli anni ’80 e ’90 e ritorna a gamba tesa nel makeup look dell’estate 2021. Le colorazioni più amate senza dubbio il blu, il verde, il viola e l’azzurro.

Makeup estivo colorato: il prodotto must have per il trucco viso

Il prodotto per il makeup estivo colorato da applicare sul viso è senza dubbio il blush che in questa stagione si veste di tonalità accese come il corallo, l’arancio, il rosa fucsia fino ad alcune sfumature che raggiungono il rosso.

Andrà applicato con piccoli tocchi di colore, ben sfumati e scaricando sempre il pennello del colore in eccesso.

Makeup estivo colorato: il prodotto must have per il trucco labbra

Anche le labbra si vestono di luce e colore. I colori che incorniceranno i nostri sorrisi saranno i fucsia, i corallo, gli arancioni e in particolare tutte le tonalità fluo come il rosa pastello e il rosso.

Le texture saranno diverse per il risultato che si vorrà ottenere. Per delle labbra ‘colorful’ ma a lunga durata perfette le tinte, i rossetti cremosi saranno sempre confortevoli e per un risultato super ‘glossy’ saranno perfetti tutti i rossetti liquidi.