Scelta Samantha Curcio è Alessio, Uomini e Donne: ansia e lacrime

La scelta di Samantha Curcio è Alessio Cennicola: a Uomini e Donne accade una scena mai vista prima, ansia e lacrime in studio.

Samantha Curcio ha scelto Alessio Cennicola che le ha risposto sì al termine di un momento unico che, nella storia di Uomini e Donne, non si era mai visto. Quello di Samantha è stato un trono ricco di emozioni. La tronista si è messa totalmente in gioco, tirando fuori tutti i propri sentimenti e mettendosi a nudo di fronte ai suoi corteggiatori.

Alla scelta finale, Samantha è arrivata con Alessio Cennicola e Bohdan Beyba, due corteggiatori molto diversi fisicamente e caratterialmente che hanno, comunque, conquistato le attenzioni di Samantha la quale, tuttavia, alla fine ha scelto Alessio con cui, durante il trono, ha discusso diverse volte.

Prima della scelta, Samantha, alle telecamere di WiityTv, ha raccontato le proprie emozioni. “E’ arrivata il giorno della scelta. Un’ansia inqualificabile. E’ la giornata più coraggiosa della mia vita. Ho fatto tre o quattro cose forti nella mia vita. Senza aver mai preso un aereo sono andata in Australia e, da sola, ho affrontato 28 ore di volo. Mi sono lanciata con il paracadute da 6mila metri, ma credo che oggi sia la giornata in cui mi servirà più coraggio possibile nella mia vita. Con questo corpo e con quest’annima ho provato cose che pensavo che non avrei mai provato nella vita”

Scelta Samantha Curcio è Alessio Cennicola: i dettagli di ciò che è accaduto in studio



Samantha Curcio arriva in studio con un abito rosso corallo. La tronista di Uomini e Donne chiede di poter avere accanto Massimiliano Mollicone, il tronista con cui ha instaurato un forte legame d’amicizia. Maria De Filippi manda così in onda le ultime esterna che Samantha ha fatto con Alessio Cennicola e con Bohdan Beyba. Dopo le ultime emozioni vissute in esterna, i due corteggiatori lasciano lo studio. Il primo a tornare in studio è Alessio. Tutti pensano che non sia lui la scelta perchè, storicamente, il primo corteggiatore che raggiunge il centro dello studio non è mai la scelta.

Samantha, però, spiazza tutti e annuncia di aver scelto Alessio perchè con lui si sente “bella e principessa”. Alessio non risponde, la abbraccia, la bacia e ballano sotto i petali rossi sulle note di “Tutta la notte” di Sangiovanni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Samantha, poi, per parlare con Bohdan chiede di far restare in studio Alessio. Bohdan vede vede i petali e Alessio e Tina, come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News, gli fa la battuta: “Come vedi non sei tu la scelta”. Dopo aver ascoltato le parole di Samantha, lascia lo studio.