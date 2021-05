Chi è Bohdan Beyba, corteggiatore di Uomini e Donne e non scelta di Samantha Curcio? Età, altezza, carriera, vita privata e Instagram.

Bohdan Beyba è un corteggiatore di Uomini e Donne nonchè ex protagonista di Temptation Island che, dopo aver seguito per diverse settimane il trono di Samantha Curcio da casa, ha deciso di provare a corteggiarla. La tronista è stata immediatamente colpita dal suo aspetto fisico e dalla sua storia portandolo in esterna e ammettendo un forte interesse. Ma chi è davvero Bohdan?

Nome: Bohdan Beyba

Pronuncia : Bogdan

: Bogdan Data di nascita: 1994

1994 Segno zodiacale: /

/ Professione: Lottatore e Geometra

Lottatore e Geometra Luogo di nascita: Truskavet

Truskavet Altezza: 186 cm circa

Peso: /



Tatuaggi: Qualcuno sparso sul corpo



Profilo Instagram ufficiale: @ bohdanbeyba

Chi è Bohdan Beyba di Uomini e donne e non scelta di Samantha Curcio

Bohdan Beyba è nato a Truskavet, una piccola località in Ucraina, a confine con la Polonia, nel 1994. La mamma è andata via quando aveva sei anni. La donna è tornata nella sua vita quando Bohdan aveva 16 anni ed ora stanno cercando di recuperare il tempo perso. Del suo passato non si sa tantissimo. Arrivato in Italia si è stabilito a Reggio Emilia. Ha conseguito il diploma da geometra e attualmente lavora nei cantieri ed è un lottatore di MMA.

Prima di approvare a Uomini e Donne come corteggiatore di Samantha Curcio, è stato un tentatore di Temptation island nell’ultima edizione di cui sono stati protagonisti, tra gli altri, Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso.

Bohdan a Uomini e Donne

A Uomini e Donne arriva per corteggiare Samantha Curcio. Tra loro scatta un feeling immediato. Tuttavia, a causa del carattere di Bohdan, inizialmente Samantha pensa di non piacerglid davvero, ma un bacio cancella tutte le paure della tronista che, tuttavia, alla fine dell’avventura a Uomini e Donne sceglie Alessio Cennicola.

Prima della scelta finale, al magazine ufficiale della trasmissione, Bohdan aveva scritto: “Siamo entrambi molto legati alle nostre radici e credo che lei possa capire tanti aspetti della mia vita senza nessuno sforzo. […] Sono sicuro che ci sia tanto da scoprire di Samantha. […] Mi piacerebbe riuscire a conoscerla nel miglior modo possibile. Vorrei avere la possibilità di mostrare tutto me stesso”.

Instagram

Bohdan può essere seguito su Instagram dove ha un profilo pubblico seguito da 14,5mila follower e a cui regala foto in cui sfoggia il fisico mentre è in sella ad una moto o si allena.