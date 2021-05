Ilary Blasi, pazzesca rivelazione sui figli Cristian e Chanel: incredibile

Ilary Blasi come non l’avete mai vista, in versione…suocera! La conduttrice dell’Isola dei Famosi racconta con tenerezza alcune pazzesche rivelazioni sui figli Cristian e Chanel. Leggiamo insieme.

Ilary Blasi confessa, con tenerezza e senza soffermarsi eccessivamente su una questione che ritiene non sia ancora eccessivamente importante, che i figli Cristian e Chanel si sono fidanzati. Dunque, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, sul procinto di compiere 40 anni è diventata “suocera”.

Al settimanale Chi, Ilary racconta la sua vita a 40 anni: le soddisfazioni televisive; l’amore per un marito esemplare, Francesco Totti; una famiglia molto felice; e gli amici di sempre che riempiono con gioia le sue giornate. Nel racconto intimo Ilary parla nel dettaglio dei suoi due figli maggiori, Cristian e Chanel.

Sembrerebbe infatti che i due si siano già fidanzati. La mamma sarà gelosa? Vediamo insieme cosa ha rivelato.

Ilary Blasi in versione suocera: “Gelosa? Sono ancora piccoli”

Ilary Blasi intervistata dal settimanale Chi, in occasione del suo 40esimo compleanno racconta un piccolo aneddoto di famiglia e che nel dettaglio riguarda i figli Cristian e Chanel. I due, sembrerebbero essersi fidanzati. Ma come ha preso la notizia mamma Ilary?

Dopo un anno trascorso lontano dalla televisione, Ilary è tornata a condurre un programma in prima sera, l’Isola dei famosi. Prima di tornare in onda, si è dedicata completamente ai suoi figli, la piccola Isabel e Cristian e Chanel, ormai adolescenti. Ed è a proposito dei due che confessa, con la consueta leggerezza, una novità:

Cristian si è fidanzato da poco. Non sono gelosa. Sono ancora piccoli. Ma di che parliamo? E poi deve essere felice lui. Io me lo sono scelto come dicevo io e lui se la sceglie come vuole lui. Chanel? Lei si è fidanzata prima di Cristian. Totti lo sa. Ma lei si fidanzata e si lascia, sono ragazzini. Non è che io stia dando troppa importanza a queste cose qua.

Senza rivestire la vicenda di un’aura di ufficialità inesistente, Ilary prende tutto con un tocco di ironia come solo lei sa fare.