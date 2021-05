Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo sbugiarda Roberta e sfiora la rissa

La registrazione di Uomini e Donne del 9 maggio è ricca di colpi di scena: Riccardo ha sbugiardato Roberta e sfiorato la rissa con Armando.

Uomini e Donne, nonostante si trovi verso la fine di questa stagione, è sempre pronto a regolare veri e propri colpi di scena al pubblico del piccolo schermo. In particolar modo durante l’ultima registrazione avvenuta ieri, riportata fedelmente dalle talpe de Il Vicolo delle news. Si prospetta, infatti, una puntata di fuoco dove verranno a galla numerosi altarini e la non correttezza di molti partecipanti del programma.

In studio, infatti, ritornano Riccardo e Roberta. Lei annuncia la fine della loro relazione e lui, stanco di essere messo alla gogna, perché lei riparla della sua poca passionalità, è pronto a vuotare il sacco sulla sua ex fidanzata. Che cosa è successo? Guarnieri rivela che avrebbe voluto lasciare il programma molto prima di quanto effettivamente ha fatto, ma che ha scelto di proseguire con la sua conoscenza con Roberta sotto l’occhio vigile delle telecamere soltanto perché quest’ultima gli avrebbe chiesto di restare poiché voleva aumentare il suo numero di followers ed avere maggiori contatti con i brand per fare sponsorizzazioni.

Riccardo ha sbugiardato Roberta a Uomini e Donne, ma attenzione perché il bello deve ancora venire.

Anticipazioni Uomini e Donne 9 maggio: Sfiorata la rissa tra Armando e Riccardo

Riccardo Guarnieri rivela inoltre che tra Roberta e Armando non c’è stata una semplice amicizia come entrambi hanno fatto credere, ma qualcosa di più e che insieme hanno sparlato della redazione. Tra i due cavalieri inizia così un acceso botta e risposta. Tant’è che i due sfiorano la rissa e i cavalieri intorno a loro sono stati costretti ad intervenire per poterli separare!

A questo punto, dopo il confronto della scorsa puntata, interviene anche Ida Platano che pretende delle scuse da Riccardo perché le avrebbe rivolto parole poco educate in passato, ma lui allora vuota il sacco anche sul suo conto. Ida, insieme ad un’altra ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, sceglieva i cavalieri da corteggiare in base alla loro popolarità per questo motivo tempo fa avevano puntato a Sossio Aurta, che all’epoca era uno dei protagonisti indiscussi del formato.

Ida avrebbe poi sparlato della redazione e quando confidava tutte queste cose a Riccardo, gli chiedeva di poggiare il telefono al centro del tavolo in modo tale che lui non potesse registrare la sua confessione! La puntata viene descritta in maniera molto confusionaria, in quanto le talpe assicurano che i protagonisti del programma se ne sono dette di tutti i colori. Tant’è che era impossibile comprendere tutte le loro parole e non sanno quanto si riuscirà a capire da casa. In quanto ad alcuni personaggi hanno anche spento i microfoni.

Il confronto in studio fra Riccardo e Roberta, le parole di Ida e… Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi? Guardate qui 👇😎 #UominieDonne https://t.co/n1MuNSum12 — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 7, 2021

La registrazione del 9 maggio di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena e le talpe rivelano che nonostante i modi di Riccardo non siano stati molto corretti, in studio tutti gli hanno creduto in quanto lui si è ripresentato in puntata soltanto per rispetto nei confronti della redazione poiché non aveva alcuna intenzione di tornarci.