Ignazio Moser è considerato da tutti un bel ragazzo, ma avete mai visto il cugino ? E’ ancora più bello di lui!

Ignazio Moser è l’ultimo concorrente di Ilary Blasi ad essere sbarcato in Honduras, ma già prima del suo arrivo all’Isola dei Famosi, il fidanzato di Cecilia Rodriguez si era fatto notare per la sua bellezza. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo si è innamorato dei suoi addominali scolpiti e non è difficile immaginare il motivo per cui invidiano la sorella minore di Belen, ma quanti di voi erano a conoscenza che Ignazio non fosse l’unico bel ragazzo della famiglia Moser?

L’ex sportivo, infatti, oltre ad un fratello vanta anche un cugino molto famoso. Il suo nome è Moreno Moser ed anche lui non passa decisamente inosservato. Tant’è che secondo molti utenti della rete, sarebbe lui il più bello della famiglia. Siete d’accordo? Scopriamo insieme chi è Moreno, il cugino di Ignazio Moser, e se davvero potrebbe rubargli il posto nel cuore dei telespettatori.

Moreno, il cugino di Ignazio Moser, è il più bello della famiglia

Moreno Moser, proprio come suo cugino Ignazio, sfoggia sui social un fisico scolpito e anche lui, come i membri della sua famiglia, ha avuto una carriera nel mondo dello sport e del ciclismo, dov’è riuscito a vincere numerose gare. Da qualche tempo, però, ha deciso di vivere a Monaco, dove insieme ad uno suo collega ha scelto di dare vita ad un’applicazione per gli smartphone che si rivolge agli atleti, dando loro tutti i dati utili di cui hanno bisogno.

Agli utenti della rete, però il cugino di Ignazio Moser, più che per le sue doti da sportivo, ha colpito per il suo fisico tonico. Fisico che ricorda proprio quello del fidanzato di Cecilia Rodriguez, tra l’altro lei di recente ha mostrato i loro ultimi istanti trascorsi insieme, e proprio per questo probabilmente ha fatto perdere la testa a milioni di fan, convinti che sia proprio lui il più bello della famiglia.

Ai posteri l’ardua sentenza, ma se Ignazio è fidanzatissimo ed innamoratissimo della sorella minore di Belen, non sappiamo se suo cugino Moreno ha il cuore libero o meno. In quanto sulla sua vita privata non si hanno a disposizione tantissime informazioni. Anche se qualche tempo fa si è mormorato possa avere un flirt con Fabiana Barra, che molti ricorderanno per aver preso parte a Uomini e Donne, il programma tutto dedicato all’amore condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Moreno e Ignazio Moser, tra l’altro, sembrano anche essere molto legati tra loro. In quanto ci sono numerosi scatti che li immortalano insieme sui rispetti profili Instagram.