Monica Bellucci, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Monica Bellucci è un’attrice e modella italiana dal successo internazionale: ripercorriamo le tappe principali di una florida carriera.

Monica Bellucci è un’icona di stile, femminilità e lifestyle. Attrice conosciuta nel mondo per il suo modo di porsi davanti all’obiettivo: intensa, spregiudicata ed emozionante ha preso parte a tutte le più grandi pellicole degli ultimi tempi. Vastissimo il proprio percorso artistico: la ricordiamo anche come Bond girl nella fortunata saga dell’agente 007. L’apice del successo, anche per motivi di registro e drammaturgia, arriva con Malena di Giuseppe Tornatore.

Il celebre regista italiano ha saputo carpire aspetti che hanno valorizzato il concetto di donna in relazione alla Settima Arte: il pathos di quelle scene rende la Bellucci intramontabile. Proprio da questo successo mai scalfito è necessario partire per conoscere un talento ancora in evoluzione.

Nome: Monica Bellucci

Età: 56

Data di nascita: 30 settembre 1964

Luogo di nascita: Città di Castello

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attrice e modella

Altezza: 171 cm

Peso: 64 Kg

Profili social: Instagram

Monica Bellucci carriera

Lavora con Francis Ford Coppola, Mel Gibson – ne “La passione di Cristo” – e Terry Gilliam fra gli altri che l’hanno valorizzata a livello internazionale. Passi che la portano ad essere membro fisso della minoranza italiana presente all’Academy, in cui c’è anche Pierfrancesco Favino, dove esprime il proprio parere in merito ai film candidati agli Oscar. È stata anche la prima donna non francese ad essere volto degli Champs Èlysees nella celebre cerimonia natalizia di illuminazione.

Bellezza sconvolgente anche con la maturità degli anni che le fa affrontare ogni scelta con più consapevolezza. Nello specifico: trent’anni di carriera in più di 60 film tra cinema e tv. Percorso artistico equamente diviso che le ha permesso anche di essere madrina alla Mostra del Cinema di Venezia: è una presenza sempre molto attesa al Lido.

Il successo, però, non ha cambiato la sua indole: resta sempre una donna alla ricerca della propria serenità che, spesso, ritrova nella terra natia di Città di Castello. Red Carpet, grandi eventi, ma nessun posto è come casa. Questa particolare indole di Monica, molto sensibile e attaccata alle proprie origini, fa sì che il rapporto con i fan sia sempre molto particolare.

Vita privata e Instagram

Una donna che ama condividere i propri sorrisi anche sui social network dove annovera ben oltre 4 milioni di follower: il proprio account Instagram è uno fra i più seguiti nel panorama italiano e tra i più in voga sul piano internazionale. Lo dimostra l’uso di più lingue nei post pubblicati. Monica Bellucci ha due figlie, nate dalla relazione con l’attore Vincent Cassel, Deva (2004) e Leonie (2010). Entrambe vivono a Roma e parlano un Italiano fluente.