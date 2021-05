Sandra Milo, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Sandra Milo, Salvatrice Elena Greco per l’anagrafe, è uno dei volti più amati del cinema italiano: carriera, curiosità e vita privata.

Sandra Milo, al secolo Salvatrice Elena Greco, è una delle attrici più conosciute a livello italiano e internazionale: ha caratterizzato la cinematografia italiana in particolare modo negli anni 60′ grazie alla sua bellezza disarmante e alla capacità di riuscire a restituire una vastità di emozioni e suggestioni al pubblico.

Lavora con i più grandi, fra cui Federico Fellini, e la sua vita somiglia ad una bella favola con alti e bassi che la porta ad essere celebre anche sul piccolo schermo: una moltitudine di registri, tante curiosità, la carriera di Sandra è vasta come la possibilità di vederla ancora oggi tanto sui social network quanto in qualche diretta tv.

Nome: Sandra Milo; Salvatrice Elena Greco

Età: 88

Data di nascita: 11 marzo 1933

Luogo di nascita: Tunisi

Segno zodiacale: Pesci

Professione: attrice

Altezza: 170 cm

Peso: 60 Kg

Profili social: Instagram

Sandra Milo carriera

Lei, ormai, appartiene alla categoria sempiterna delle “signore di spettacolo” che hanno una certa rilevanza anche a livello sociale. Al di fuori delle scene, infatti, la Greco si è sempre battuta per temi importanti: in primis la giustizia sociale, la ricordiamo – ai tempi del Governo Conte – determinata a chiedere dignità e considerazione per i lavoratori dello spettacolo, con ogni modo e mezzo. Le sue iniziative di protesta vengono anche riprese da numerose emittenti televisive.

Lavori come “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti” e in particolare modo “Otto e mezzo” la rendono una vera e propria icona della Settima Arte: 67 film e 22 apparizioni televisive fra programmi e partecipazioni, un curriculum ancora in espansione. Recentemente ha lavorato con Fausto Brizzi, in “Se mi vuoi bene”, e Gabriele Muccino in “A casa tutti bene”. Sempre pronta a nuove esperienze, lontano dalla banalità con l’auspicio dell’approfondimento: Sandra Milo è un concentrato di intelligenza, femminilità e autoironia.

Vita privata e Instagram

La vita privata della Greco è scoppiettante tanto quanto la propria carriera: a 15 anni sposa il Marchese Cesare Rodighiero, unione da cui potrebbe nascere un bambino ma un parto prematuro ne causa la perdita. Prime nozze naufragate dopo appena 21 giorni di unione, la Sacra Rota successivamente annulla tutto.

Allora Sandra Milo ritenta con il produttore greco Moris Ergas, la relazione dura ben 11 anni: nasce anche una figlia, Deborah. Arriva poi Ottavio De Lollis, con cui mette al mondo Ciro e Azzurra. Nel 1990 l’amore con Jorge Ordonez, liaison prettamente a scopo mediatico, particolare rivelato a posteriori dall’attrice. Nel 2019 è stata vista accanto al giovane imprenditore Alessandro Rorato. Attualmente è molto presente su Instagram con oltre 37 mila follower.