Avete mai visto la mamma di Elodie? Strepitosa! Un sogno per molti uomini!

Elodie è una delle cantanti più famose e apprezzate del panorama italiano. La sua partecipazione a Sanremo le ha donato inoltre, ulteriore apprezzamento. Ma avete mai visto la sua mamma? E’ bellissima come lei.

La mamma di Elodie è bellissima e giovanissima. Classe 1967 Claudia Marthe Mitai è di origine di Guadalupa. E’ una celebre e talentuosa artista visuale. La donna, che è identica alla figlia, posta spesso sul suo profilo Instagram, dove è seguita da quasi 5 mila persone, i suoi lavori. La donna ha collaborato anche con la figlia, infatti ha creato i packaging della collezione di make up firmata da Elodie per Sephora.

Nome: Claudia Marthe Mitai

Età: 54

Data di nascita: non si conosce

Luogo di nascita: Guandalupa

Segno zodiacale: /

Professione: artista visuale

Altezza: /

Peso: /

Profili social: @claudiart67

Claudia Marthe Mitai e il rapporto con la figlia Elodie

Elodie Di Patrizi ama spesso raccontare la sua storia familiare: per metà italiana e per metà caraibica, è cresciuta in un quartiere popolare di Roma, la borgata di Quartaccio. Nonostante le tante storie sulla sua infanzia e sulle difficoltà economiche riscontrate negli anni, Elodie non ha mai raccontato fino in fondo il rapporto che la lega alla madre, Claudia Marthe Mitai.

Difatti da quel poco che si sa, la madre di Elodie, Claudia Marthe Mitai è un ex modella ecubista, molto attiva su Instagram. Di professione oggi è un’artista visiva specializzata in quadri molto particolari, realizzati con la tecnica del collage.

Qualche anno fa nel salotto di Silvia Toffanin, Elodie, aveva raccontato il suo rapporto con la madre: “Il rapporto con mia madre è molto cambiato nel tempo, lei è molto esuberante, viene da una cultura diversa. Lei è stata male ma tutto si è risolto per il meglio.”. Due caratteri molto diversi mamma e figlia, ma accomunate da un’incredibile bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Marthe (@claudiart67)

La donna, si è separata dal padre di Elodie quando lei e sua sorella erano piccole e ha affrontato e sconfitto una grave malattia. E’ tutto quello che si sa. Inoltre, sembrerebbe che la bella Elodie abbia presentato alla famiglia il fidanzato Marracash.

