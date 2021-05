Giulia Salemi, il gesto di Pierpaolo Pretelli che fa sognare tutti

Giulia Salemi sempe più innamorata: l’influencer mostra il weekend d’amore che le ha regalato il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Weekend d’amore per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, sempre più felici, uniti e innamorati. L’influencer e l’ex velino di Striscia la notizia hanno trascorso il fine settimana a Roma partecipando anche alla festa per il nipotino di Pierpaolo, il figlio del fratello Giulio che nascerà tra pochi mesi.

La Salemi, follemente innamorata del suo Pierpaolo che le ha ridato fiducia nell’amore, ha condiviso su Instagram alcuni dei momenti trascorsi con il fidanzato scatenando l’entusiasmo dei fan, felici di vederla con un sorriso meraviglioso, frutto del suo amore con Pierpaolo che cresce ogni giorno di più.

Weekend d’amore per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la sorpresa spiazza tutti

Pur vivendo in due città diverse ovvero Milano e Roma, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli riescono sempre a trovare il modo per stare insieme e coltivare il loro amore. Giulia, conclusi i suoi impegni lavorativi, ha raggiunto Pierpaolo a Roma condividendo con lui il momento in famiglia per la festa organizzata per il nipotino che nascerà tra alcune settimane e godendosi il resto del weekend di coppia.

A sorprendere Giulia è la sorpresa che ha trovato in camera. Sul letto, infatti, c’era la scritta “Love” rigorosamente in rosso con le iniziali dei loro nomi. Giulia, poi, tra le altre storie, ha condivido con i suoi followers anche la cena esprimendo tutta la sua felicità per i momenti trascorsi con il suo Pierpaolo.

“Peccato che torno a Milano e dovrò allenarmi come se non ci fosse un domani per perdere i chili in più messi…”, ha scerzato Giulia facendo riferimento al buon cibo mangiato. “Questo weekend mi sono sentita davvero una principessa. Ragazzi questa città è davvero devastante…”, ha aggiunto la Salemi ringraziando il fidanzato, ma ammettendo anche di amare Roma.

La Salemi che, da anni, vive a Milano, deciderà di trasferirsi nella capitale per iniziare una convivenza con il suo Pierpaolo che, restando a Roma, ha la possibilità di stare vicino al figlio Leo? In attesa di scoprirlo, l’amore tra Giulia e Pierpaolo diventa sempre più forte.