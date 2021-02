Giulio Pretelli spiazza il fratello Pierpaolo in diretta al GF Vip: “Diventerai zio”

Giulio Pretelli spiazza il fratello Pierpaolo in diretta al Grande Fratello Vip 2020: “Diventerai zio”. La reazione dell’ex velino.

Pierpaolo Pretelli diventa zio. Il finalista del Grande Fratello Vip 2020, durante la semifinale, ha ricevuto una sorpresa del fratello Giulio che l’ha letteralmente spiazzato. Nel giardino della casa di Cinecittà, davanti ai telespettatori e sotto lo sguardo attento degli altri concorrenti ha annunciato che diventerà presto padre.

A 21 anni, Giulio Pretelli, innamoratissimo di Alessia, una ragazza che gli sta facendo provare emozioni uniche, ha annunciato che presto diventerà papà per la prima volta spiazzando Pierpaolo che non si aspettava assolutamente tale annuncio.

Giulio Pretelli, l’annuncio al Grande Fratello Vip sorprende il fratello Pierpaolo

Pierpaolo Pretelli ha raggiunto il giardino della casa del Grande Fratello Vip 2020 aspettandosi una sorpresa. Ad attenderlo c’era il fratello Giulio che sta vivendo una storia d’amore con Alessia, una ragazza di 20 anni con cui sta affrontando l’avventura più bella ovvero quella di diventare genitori.

Il momento di Pierpaolo è stato introdotto da Alfonso Signorini che gli ha anche mostrato una foto di Alessia, la fidanzata di Giulio. “Tu in questi mesi ci hai fatto vivere molte emozioni… ma ci hai anche insegnato cosa significa essere un fratello maggiore” – ha detto Signorini e Pierpaolo ha risposto – “Per me è davvero importante essere un punto di riferimento per Giulio”.

Signorini, poi, ha mostrato a Pierpaolo un video in cui Giulio parla della sua storia d’amore. In giardino, poi, c’è stato l’incontro tra i fratelli Pretelli e il grande annuncio di Giulio.

“Siamo tutti orgogliosi di te ma io sono qui per dirti una cosa… diventerai zio!” annuncia Giulio spiegando di essere sicuro di voler diventare padre. Le parole di Giulio hanno sorpreso Pierpaolo che, con un sorriso radioso, ha rassicurato il fratello affermando che sarà sempre dalla sua parte.

“Io sarò sempre qua per te e ti darà tutti i suggerimenti che vuoi, devi essere pronto ma so già che lo stesso amore che dai a Leo lo darai anche a tuo figlio”, ha detto Pierpaolo che non ha trattenuto l’emozione pensando al momento in cui potrà conoscere il suo nipotino.