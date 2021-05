I beauty case erano un tempo usati come porta shampoo, balsamo e creme per il viaggio. Nel tempo si è aggiunta la variante di pochette da borsa – per i trucchi – ed oggi vengono spesso usati come borse vere e proprie. Scopriamo le cinque trousse più belle e firmate da aggiungere alla nostra wishlist.

L’abbiamo notato prima grazie alle influencer più famose e poi passeggiando in centro città, i beauty-case sono considerati borse a tutti gli effetti. La tendenza è dilagante e denota una certa furbizia in quanto costano naturalmente meno di una borsa dello stesso brand ma la figura è ugualmente top. Vediamo i cinque beauty case must-have dellla primavera-estate 2021.

Cinque beauty-case must-have da usare come borse. La furbizia è nel prezzo

Il modello continuativo di Louis Vuitton costa 390 euro ed anche se attualmente risulta non disponibile sul sito ufficiale della maison, è molto probabile lo si possa trovare nello store più vicino a voi. Pensate, è il più grande degli astucci cosmetici in monogram classico ma come borsa la si può considerare una pochette ed il risparmio, se conoscete i prezzi del brand, è davvero alto!

La linea di Belstaff è semplice, unisex e monocromatica, è nera sia all’esterno che all’interno – dettagli compresi. Il prezzo è di soli 134,99 euro, ha una pratica tracolla (altro motivo che la rende perfetta come borsa, anche se la prima volta potrebbe sembrarvi strano) e la parte in pelle la rende più chic.

Con Prada si passa ad un rosa in canapa davvero adorabile. La zip color oro è super cool, il logo stampato sul davanti è lo stesso di una linea continuativa del brand ed all’interno c’è una tasca con zip per gli oggetti più piccoli o, nel nostro caso, per contanti e carte. Costa 290 euro.

Ad un budget basso (25 euro) e con un mood più sportivo, ecco la trousse/borsa di Mc2 Saint Barth. Le fantasie sono diverse e tutte accese per il brand nato dall’idea di Massimiliano Ferrari e Raffaele Noris che scelsero il nome dal primo tipo di aereo che volava da St. Martina a St. Barth appunto.

Anche Versace Jeans Couture ha una tracolla removibile, è su base nera con stampa dell’iconico motivo dell’azienda. Il prezzo è di 124,99 euro e le recensioni delle utenti sono ottime.

L’ampia scelta nelle pagine dedicate al viaggio dei vari siti fashion credo sia presa d’assalto da attente ragazze che nel binomio qualità prezzo trovano l’affare giusto. Meglio non aspettare e trovare un beauty-case – borsa da sfoggiare asap!

Silvia Zanchi