Scopri i modelli di gonna che andranno più di moda questa estate e, soprattutto, come abbinarli al meglio per valorizzarli.

Corta, lunga, plissettata, denim, a ruota, aderente… è la gonna, il must have del guardaroba femminile che, di stagione in stagione, muta senza però abbandonarci mai.

Anche questa estate sarà ovviamente una fida compagna a cui affidarsi in tutte le occasioni, a patto però di saperla abbinare con sapienza: poco conta infatti il modello che più andrà di moda, ciò che fa la differenza è l’abilità di inserire la gonna nel giusto look.

Quali sono allora gli abbinamenti consigliati in questa estate 2021? Scopriamoli insieme.

Gonna estate 2021, come la indosseremo?

Tirate fuori le gonne dal vostro guardaroba estivo e preparatevi a creare outfit super di tendenza, sfruttando abbinamenti alla moda e semplicissimi da realizzare.

Per voi ne abbiamo selezionati in particolare cinque e siamo pronte per esplorarli insieme a voi.

Coordinato minigonna e top – Le passerelle hanno ripreso le geometrie degli anni ’60, inserendo nelle gonne orli cortissimi, linee a trapezio, tasche e spacchi. Un effetto casual che però poi raggiugnerà il top solo se abbinata a una costiera drop perfettamente in tinta.

Longuette con spacchi – Scoprire le gambe sarà un must e così se la gonna si allunga inevitabilmente si avvale di spacchi vertiginosi. Anche qui il massimo è una maglietta micro, per bilanciare la lunghezza della gonna e, in caso di venticelli serali, una giacca smanicava sarà perfetta.

Ombelico in primo piano – La vita bassa è tornata, prima lo accettiamo meglio sarò. Crop top, bralette o una t-shirt corta chiamano dunque gonna a vita bassa: e così sia.

Gonna lunga – Se volete un look casual che vi faccia subito sentire al mare perché non sfruttare un costume da bagno? Oggi giorno i costumi interi sono veri e propri gioielli della moda, diamogli dunque risalto inserendoli in outfit anche non da spiaggia.

Gonne plissé – Blazer e camicie sono le compagne ideali della gonna romantica per eccellenza. Potrai anche giocare con i colori, qualora ovviamente ti sentissi abbastanza audace.

Gli abbinamenti sono serviti ma ora tocca a voi: da quale vorrete partire?