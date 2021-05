Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? Sembra la sorella! Due gocce d’acqua

Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? Ofelia Castorina è bellissima come lei. Le due sembrano essere sorelle, più che madre e figlia!

Diletta Leotta è la protagonista indiscussa della cronaca rosa. In quanto è riuscita a conquistare il cuore di uno degli uomini più desiderati del momento. Ovviamente stiamo parlando di Can Yaman, l’attore di Daydreamer che ha letteralmente conquistato il pubblico del piccolo schermo, ma oggi non parleremo della loro chiacchieratissima storia d’amore, ma l’attenzione è tutta sulla conduttrice. Il motivo?

Nelle scorse ore, durante la festa della mamma, Diletta ha deciso di fare gli auguri alla sua e per l’occasione ha pubblicato un recente scatto che le immortala insieme. La somiglianza tra le due, oltre ad essere impressionante, risalta quando la madre della conduttrice sia giovane e bella. Tant’è che a primo impatto le due sembrano sorelle! Insomma, da questa foto è facile dedurre da chi Diletta abbia ereditato la sua bellezza, che le ha permesso di avere un certo seguito tra il pubblico maschile.

Avete mai visto la Signora Ofelia Castorina, la mamma di Diletta Leotta? E’ bellissima e giovanissima proprio come sua figlia!

Ofelia Castorina, la mamma di Diletta Leotta è bellissima come lei!

Ofelia Castorina è la mamma di Diletta Leotta, che di recente è stata paparazzata con Can Yaman a Como, ed è stata la protagonista del suo ultimo post pubblicato su Instagram. Post che ha riscosso un certo successo tra i suoi fedeli sostenitori, in quanto non avevano mai visto sua madre. Anche perché a primo impatto le due non sembrano affatto essere madre e figlia, come vi abbiamo anticipato, ma piuttosto sorelle.

LEGGI ANCHE –> Must Have dei Vip: il blazer azzurro di Diletta Leotta per un super look di primavera

“Ho la fortuna di avere una mamma stupenda” ha esordito la bionda conduttrice su Instagram. “Ma una madre non è solo chi ti mette al mondo, è chi si prende cura di te con amore, dedizione, pazienza” ha proseguito la Leotta, accompagnando a queste parole lo scatto che la immortala al fianco di sua madre. “Auguri a tutte le mamme e a chi ci è accanto ogni giorno con dolcezza materna. Auguri” ha poi concluso, lasciando la parola ai suoi fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno di notare quanto le due si somigliano e quanto sia simile la bellezza che permette il pubblico di restare estasiato da loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La mamma di Diletta Leotta è bellissima come lei e si porta benissimo i suoi anni. Tant’è che alcuni immagino che la propria beniamina tra qualche anno possa somigliare ancora di più a colei che le ha dato la vita.