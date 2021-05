Belen è incinta di 7 mesi, ma di quand’è l’ultima foto con Stefano? Da non credere

Belen Rodriguez è incinta da 7 mesi di Antonino Spinalbese, ma sai a quando risale la sua ultima foto con Stefano De Martino?

Belen Rodriguez è senza dubbio uno delle protagoniste indiscusse del mondo della cronaca rosa. Fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, la bella modella argentina è stata sempre sulle copertine dei settimanali più famosi per i suoi flirt o presunti tali, ma da quando ha avuto la sua storia d’amore con Stefano De Martino, ormai giunta al capolinea, seppur con qualche problematica iniziale visto che lui in un primo momento era impegnato con la cantante Emma Marrone, è entrata nel cuore di milioni di italiani.

Insieme hanno formato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Tant’è che il pubblico del piccolo schermo sogna ancora in un loro ritorno di fiamma. Ritorno che sembra esistere soltanto nelle loro speranza, in quanto i due hanno definitivamente voltato pagina ed iniziato un nuovo capitolo della loro vita. La Rodriguez, come ormai risaputo, è incinta di Antonino Spinalbese, da ben sette mesi, ma nonostante ciò le frecciata da parte degli utenti non sono affatto terminate. Tant’è che sono andati a scovare l’ultima foto pubblicata da Belen con Stefano De Martino per constatare da quanto tempo si sono effettivamente detti addio. Curiosi di scoprire a quando risale l’ultima volta che si sono fatti vedere insieme pubblicamente?

Belen Rodriguez: l’ultima foto con Stefano De Martino prima della rottura

L’ultima foto che immortala Belen e Stefano insieme risale ovviamente allo scorso anno ed è stata pubblicata in pieno lockdown, periodo che purtroppo invece di avvicinarli ha consacrato la loro rottura. Tant’è che poco dopo l’allenamento delle misure a causa della pandemia in corso, che lo scorso anno era nel pieno, lui è subito tornato a Napoli per impegni di lavoro e quando è tornato su a Milano non era per stare con lei.

I due erano più lontani che mai e in rete le indiscrezioni non sono di certo trapelate e la Rodriguez, che di recente ha fatto una importante confessione, aveva confermato il tutto sul suo profilo Instagram. Tant’è che la loro ultima foto insieme risale a poco prima di quel momento. Precisamente il 27 marzo 2020. In quell’occasione Belen gli aveva perfino dedicato una canzone di Alejandro Sanz, Si tu miras.

Da quel momento purtroppo le cose tra loro sono drasticamente cambiate, anche se ora sembrerebbero ave ritrovato un rapporto civile per il bene del piccolo Santiago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono apparsi l’ultima volta insieme a fine marzo e dopo poco lei ha incontrato il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese.