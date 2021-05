Contorno occhi perfetto? Svelato il segreto per eliminare le rughe senza cosmetici!

Vuoi un contorno occhi perfetto? Ecco il segreto per eliminare i segni del tempo senza dover utilizzare cosmetici.

Il contorno occhi è senza dubbio una parte molto delicata del viso e spesso soggetta ad invecchiamento precoce. I motivi di questo decadimento possono avere diverse cause e molte volte l’utilizzo di creme e sieri pubblicizzati come portentosi non riescono a regalare un aspetto più tonico e giovane alla pelle, questo perché l’epidermide richiede spesso un trattamento più profondo che anche il cosmetico migliore non può regalare.

Scopriamo perché la pelle del contorno occhi è la parte del viso dove compaiono prima i segni del tempo, come prendersi cura e prevenire l’invecchiamento della zona perioculare ed il segreto per eliminare le rughe e tonificare la pelle in questa zona così delicata.

Contorno occhi perfetto: ecco perché la pelle invecchia prima in questo punto del viso

Il contorno occhi è senza alcun dubbio, soprattutto per alcune persone, una parte delicata soggetta ad invecchiamento precoce. L’epidermide di persone anche piuttosto giovani viene segnata da rughette (zampe di gallina) e anche un cedimento precoce dei tessuti regalando un aspetto più maturo e stanco al viso.

Il contorno occhi molto spesso appare più segnato rispetto al resto del viso perché sottoposto ad uno stress continuo, quello dell’espressività del viso. Per esempio quando si ride, si tende a strizzare gli occhi, stesso atteggiamento quando si hanno dei problemi di vista.

Anche l’azione dei raggi del sole, può determinare un invecchiamento precoce del contorno occhi. Non è raro vedere donne o uomini anche giovani ma molto abbronzati avere delle zampe di gallina molto profonde.

Contorno occhi: come prevenire l’invecchiamento precoce

Per prevenire l’invecchiamento precoce del contorno occhi ci si deve impegnare in una costante routine di bellezza e protezione che ogni giorno renderà difficile l’azione dei radicali liberi.

Indossare occhiali da sole

Per prima cosa si dovrà proteggere la parte perioculare, soprattutto in estate indossando degli occhiali da sole adeguatamente schermati, le montature con lenti abbastanza ampie saranno perfette.

Applicare cosmetici specifici

Ogni giorno, mattina e sera, il contorno occhi necessiterà di essere deterso con delicatezza, soprattutto durante la rimozione del trucco, tonificato, attraverso l’applicazione di un idrolato delicato come per esempio quello di hamamelis o di camomilla, e applicando un siero e una crema specifica per il contorno occhi che abbia proprietà idratanti e anti età.

Applicare sempre la protezione solare

Applicare sempre su tutto il viso una protezione solare con fattore di protezione alto, ed in particolare sul contorno occhi, applicare un prodotto specifico e testato per la zona perioculare.

Contorno occhi: come applicare i trattamenti in crema e la protezione solare

Il contorno occhi andrà sempre trattato con delicatezza e senza stressare l’epidermide, per questo quando si applica un trattamento in crema o una protezione solare, si dovrà sempre picchiettare delicatamente e utilizzare sempre il dito anulare, quello che provocherà la pressione giusta.

Contorno occhi perfetto: ecco il segreto per eliminare le rughe e tonificare la pelle nella zona perioculare

Il segreto per avere un contorno occhi tonico e giovane è il massaggio. Ecco come eseguire un massaggio davvero miracoloso per combattere l’invecchiamento del contorno occhi ogni giorno.



Dopo aver scoperto come eseguire questo massaggio per il contorno occhi, non vi resta che mettere in pratica tutti i consigli che vi abbiamo regalato per ritrovare un contorno occhi davvero perfetto!