Oggi Chiara Ferragni è sposata con Fedez, ma chi è il suo ex? Sta per diventare padre

Chiara Ferragni è felicemente sposata con Fedez, ma conosci il suo ex fidanzato? Lui ha annunciato che sta per diventare padre.

Chiara Ferragni non ha di certo bisogno di presentazioni, in quanto oltre ad essere una delle imprenditrici digitali più famose del momento, è anche uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Oggi Chiara è felicemente sposata con il rapper Fedez e del loro matrimonio sono nati ben due figli: Leone, il primogenito, che nonostante la giovane età è già l’idolo indiscusso degli utenti della rete, è la piccola Vittoria, nata soltanto poche settimane fa.

I fedeli sostenitori della Ferragni, però, quelli che la seguono da prima ancora che lei riuscisse a costruire tutto ciò che ha oggi, ricordano che prima di incontrare l’amore con il rapper, lei era fidanzata con un altro ragazzo. Con quest’ultimo, infatti, aveva iniziato ad aprire il suo blog, The Blonde Salad, con cui tutto ha avuto inizio.

Nonostante ciò l’amore tra loro è giunto al capolinea e i rapporti non sono rimasti di certo idilliaci. Tant’è che pare che lui abbia provato a vendere la sua quota della società che hanno insieme, senza che lei sapesse qualcosa a riguardo e per di più mentre aspettava il suo primo figlio. Lui oggi però, proprio come la sua ex, è pronto a mettere su famiglia, annunciando che a breve diventerà papà. Vi ricordate chi è l’ex fidanzato storico di Chiara Ferragni?

Riccardo Pozzoli, l’ex di Chiara Ferragni, pronto a diventare papà: l’annuncio

Ovviamente stiamo parlando di Riccardo Pozzoli, colui che insieme alla moglie di Fedez ha dato vita all’intero progetto The Blonde Salade. I rapporti tra loro oggi sembrerebbero essere del tutto inesistenti, in quanto entrambi dopo essersi detti addio, anche a livello professionale, hanno proseguito per la loro strada senza mai incontrario.

Pozzoli, però, nelle scorse ore, ha annunciato a che a breve diventerà papà e a dargli questa gioia è stata la modella francese Gabrielle Caunesil.

“Oggi è la sua festa” ha esordito l’ex fidanzato di Chiara Ferragni, tra l’altro lei di recente è stata protagonista di un piccolo inconveniente. “Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori“ ha poi annunciato. “Lo abbiamo scoperto nel giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico” ha poi concluso su Instagram.

Ovviamente non è tardata ad arrivare la replica della modella, che felice ha risposto così: “Ti amo più di ogni altra cosa, mio ​​piccolo papà”.

Riccardo Pozzoli diventerà papà e lui e la sua compagna non potrebbero che essere più felici in questo magico momento.