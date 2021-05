Chiara Ferragni: schiena bruciata dal sole, foto. Bizzarra reazione del web

Chiara Ferragni con la chiena ustionata dopo il pranzo al sole per festeggiare il suo compleanno. La foto choc e la bizzarra reazione del web.

Piccola disavventura per Chiara Ferragni che ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in Toscana con il marito Fedez, i figli Leone e Vittoria, le sorelle Valentina e Francesca e le amiche più intime. In un luogo magico, circondati dalla natura, i Ferragnez hanno pranzato all’aperto. La splendida giornata di sole che li ha accolti ha spinto Chiara ad indossare una maglia che le ha lasciato la schiena scoperta.

La Ferragni, però, non ha fatto in conti con la potenza dei raggi solari ritrovandosi così, il giorno successivo, con la schiena arrossata. Su Instagram, la Ferragni ha pubblicato la foto della schiena completamente arrossata scatenando la reazione del web.

La foto della schiena ustionata di Chiara Ferragni: boom di like e commenti

Con i suoi 23,4 milioni di followers, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e seguite al mondo. La foto della schiena ustionata durante un pranzo al sole, in pochi minuti, ha fatto impazzire Instagram collezionando più di 350mila like e migliaia di commenti. Diventata mamma della piccola Vittoria lo scorso 23 marzo, nata tre anni dopo il primogenito Leone, Chiara sta conquistando sempre più consensi mostrandosi in tutta la sua semplicità.

Oltre a mostrarsi con trucco e parrucco perfetti, la moglie di Fedez ama mostrarsi anche totalmente al naturale mentre, a casa, è alle prese con l’allattamento di Vittoria o un gioco di Leone. Senza filtri e senza inganni, la Ferragni ha così condiviso con i suoi fans anche la disattenzione che le è costata una piccola ustione dai raggi solari.

“Mi è piaciuto pranzare al sole“, ha scritto ironicamente Chiara nella didascalia con cui ha scelto di accompagnare la foto della sua schiena. “Io, d’ora in po’, sono pazza di te”, “Una Ferragni ai ferri”, “Ci sono le abbronzature da muratori, quelle da ciclisti e poi c’è l’abbronzatura Fereagni“, “Pure lei non aveva una buona protezione”, “E niente, ti adoro”, “Sembra la forma della borsa dell’acqua calda”, sono alcuni dei commenti dei fan.